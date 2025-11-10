Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției la Cotroceni pentru a discuta reforma pensiilor speciale

Președintele Nicușor Dan i-a convocat marți la Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru a discuta pașii următori în legătură cu proiectul de modificare a pensiilor magistraților, respins recent de Curtea Constituțională.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat de mai multe ori că, dacă proiectul privind pensiile magistraților va fi respins din nou de Curtea Constituțională, premierul Ilie Bolojan ar trebui să plece din funcție.

După publicarea motivării deciziei CCR, Executivul a constatat că proiectul ar putea fi constituțional dacă este respectată procedura de avizare. PSD a cerut crearea unui grup de lucru, însă celelalte partide din coaliție s-au opus, iar premierul Bolojan a solicitat așteptarea motivării pentru a decide următorul pas.

Proiectul trebuie adoptat până în 28 noiembrie pentru a nu fi pierdute 231 de milioane de euro din PNRR. Marți este programată și ședința săptămânală a coaliției de guvernare, care are loc de obicei de la ora 14:00, la Palatul Victoria.

Sorin Grindeanu a anunțat că va declanșa negocieri cu magistrații independent de deciziile premierului Ilie Bolojan. Vicepremierul Oana Gheorghiu a stârnit, luni, critici după ce a afirmat, în primul interviu acordat după numirea în funcție, că pensiile magistraților reprezintă „un Caritas”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), apropiat de Ilie Bolojan, a declarat săptămâna trecută că premierul este dispus să negocieze perioada de tranziție a pensiilor magistraților. Acesta nu este însă flexibil în privința cuantumului pensiei.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate pe perioada de tranziție, pentru a depăși cei 10 ani. Legat de cuantum, am înțeles că nu”, a afirmat Abrudean. Un alt motiv pentru care președintele Dan i-a convocat pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni, este legat de ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).