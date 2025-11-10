Băsescu către Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: Nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat, la TVR Info, modul în care PSD gestionează relațiile din interiorul coaliției de guvernare, susținând că partidul urmărește câștigurile electorale proprii. Băsescu i-a cerut lui Ilie Bolojan să găsească o soluție rapidă pentru problema pensiilor speciale, avertizând că România ar putea pierde 230 de milioane de euro din fonduri europene.

Traian Băsescu a declarat că PSD acționează în funcție de propriile interese electorale și nu de cele ale țării. Fostul președinte a afirmat că social-democrații folosesc constant „condiții de blocaj” și caută să crească politic „pe spinarea partenerilor de coaliție”.

”Domnul Bolojan trebuie să înţeleagă că are nevoie şi de voturile altora, nu numai de ale dânsului şi de ale liberalor. Îi trebuie şi votul PSD-ului”, a declarat Băsescu.

Referindu-se la Congresul PSD, Băsescu a remarcat că mesajele transmise au fost mai degrabă critice la adresa partenerilor de guvernare decât un apel la colaborare. Fostul președinte a menționat că Ilie Bolojan ar trebui să fie „mai puțin rigid” în abordarea sa politică.

Traian Băsescu a declarat că are încredere că politicienii vor găsi o soluție pentru a evita pierderea celor 230 de milioane de euro din PNRR. Fostul președinte a precizat că nu crede că „politicienii au ajuns atât de înguşti” încât să nu identifice o formulă care să prevină această situație.

Acesta a amintit că România a pierdut anterior șapte miliarde de euro din același program, fonduri care aveau o dobândă de 0,5% pe 40 de ani. Băsescu a adăugat că regretă faptul că, în opinia sa, „nimeni nu te judecă dacă nu faci ce trebuie”.

Traian Băsescu a afirmat că susține aplicarea referendumului privind reducerea numărului de parlamentari. Fostul președinte a precizat că ar opta pentru un Parlament format din aproximativ 100 de senatori și 200 de deputați.

Acesta a menționat că reprezentanții minorităților ar trebui reduși proporțional, pentru a păstra aceeași pondere în legislativ. Băsescu a subliniat că o astfel de măsură ar transmite un semnal privind intenția Parlamentului de a-și diminua cheltuielile în contextul dificultăților bugetare.