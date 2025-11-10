Traian Băsescu critică PSD și avertizează coaliția: Ei nu dau doi bani pe interesul național

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat o serie de critici dure la adresa PSD și a modului în care social-democrații se raportează la guvernare și la negocierile din coaliție.

Invitat la TVR Info, Băsescu a susținut că PSD pune condiții de blocaj, urmărește câștiguri politice pe seama partenerilor și nu acționează în interesul național. Fostul șef al statului a făcut referire directă și la premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că este prea rigid în negocieri, mai ales în tema pensiilor magistraților, într-un moment în care România riscă să piardă bani europeni.

Declarațiile au venit după Congresul social-democraților și în contextul tensiunilor din coaliție privind reformele cerute prin PNRR.

Traian Băsescu a susținut că PSD blochează constant deciziile importante din coaliție. Acesta a comentat discursurile recente ale liderilor social-democrați și a afirmat că mesajele publice ale partidului confirmă o strategie de confruntare, nu de cooperare.

„PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. La fel, sunt de acord cu orice spune Bolojan, dar dacă… şi îţi spun acest ‘dacă’ şi arată că, practic, ei preţuiesc mai mult interesul partidului, decât interesul naţional. Pentru ei, indiferent ce declară, este o minciună. (..) Ei sunt ataşaţi de interesele partidului să crească pe spinarea partenerilor, dacă se poate, şi nu dau doi bani pe interesul naţional”.

Fostul președinte a comentat și atmosfera de la Congresul PSD: „M-am uitat la Congres. Atacuri la partenerii din coaliţie, în loc să fie un semnal, uite, de astăzi trebuie să găsim formula să lucrăm împreună”.

În opinia sa, mesajele transmise dinspre PSD arată o ruptură între retorica oficială și responsabilitatea guvernării.

Chiar dacă a acuzat PSD de blocaj politic, Traian Băsescu a subliniat că premierul Ilie Bolojan nu poate rămâne la fel de rigid în negocieri, mai ales când miza este pierderea fondurilor europene. Băsescu a făcut referire la modificările privind pensiile magistraților, cerute prin PNRR.

„Sigur, asta nu înseamnă că domnul Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid cum este până acum. E puţin cam rigid”.

Fostul președinte a continuat: „Se pare că domnul Bolojan lucrează mai puţin cu partenerii”.

În ceea ce privește reforma pensiilor speciale pentru magistrați, Băsescu a transmis un avertisment clar: „Nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro. Găseşti o formulă agreată, poate te uiţi la ce ţi-a recomandat şi preşedintele, şi îi dai drumul. Ai de încasat 230 de milioane de euro. (..) Domnul Bolojan trebuie să înţeleagă că are nevoie şi de voturile altora, nu numai de ale dânsului şi de ale liberalor. Îi trebuie şi votul PSD-ului”.

Băsescu a afirmat că, într-un moment economic dificil, coaliția trebuie să funcționeze fără blocaje. El a spus că Guvernul are nevoie de stabilitate, iar partidele trebuie să renunțe la conflictele politice interne.

„România are nevoie acum mai mult ca oricând de o coaliţie care să lucreze”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a arătat că disputele politice repetate afectează capacitatea Guvernului de a respecta angajamentele asumate în fața Comisiei Europene.

Fostul președinte a făcut și o comparație cu fondurile europene pierdute în trecut. El a spus că suma de 230 de milioane de euro, aflată acum în discuție, este infimă în raport cu alte pierderi.

„Nu cred că în România politicienii au ajuns atât de înguşti, încât să nu găsească o formulă prin care să nu pierdem 230 de milioane. Sigur, aceiaşi politicieni care astăzi ţipă de 230 de milioane, ei au pierdut şapte miliarde din PNRR, care erau cu dobândă de 0,5% pe 40 de ani”.

Fostul președinte a încheiat subiectul cu o referire la responsabilitate și lipsa sancțiunilor: „Deci, păcat că în România nimeni nu te judecă, şi mă refer la instanţe, dacă nu faci ce trebuie”.

Traian Băsescu a comentat și discuțiile despre aplicarea referendumului care cere reducerea numărului de parlamentari. Acesta susține că reducerea mandatului parlamentar este posibilă fără modificări complicate și ar transmite un semnal important, într-un moment în care toți românii suportă costurile ajustărilor bugetare.

„Eu aş lua aproximativ 100 de senatori şi 200 de deputaţi. Şi minorităţile, care şi aşa sunt excesiv reprezentate, reduse proporţional. Deci, ca proporţie, să rămână cu aceeaşi pondere în Parlament. Este posibil tehnic să se facă acest lucru şi ar fi un semnal extrem de puternic că Parlamentul înţelege să-şi reducă cheltuielile, într-un moment în care toţi românii plătesc pentru dificultatea bugetară în care se află ţara”, a spus fostul președinte.

Propunerea sa readuce în discuție referendumul din 2009, în care românii au votat reducerea numărului de parlamentari și trecerea la Parlament unicameral. Rezultatul referendumului nu a fost pus în aplicare până astăzi.