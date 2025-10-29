PSD, acuzat de PNL de șantaj asupra lui Bolojan: A trecut linia roșie

Alexandru Muraru, afirmă că PSD a depășit limitele dialogului politic prin atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că aceste acțiuni reprezintă „o amenințare la adresa statului de drept” și un act de șantaj politic. Într-o declarație publică, Muraru transmite că PSD trebuie să decidă „dacă vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”.

„PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept. Ceea ce vedem zilele acestea nu mai este politică, este șantaj în toată regula”, a scris liderul PNL Iași pe Facebook.

Alexandru Muraru susține că reacțiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile lansate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan depășesc nivelul unor dispute politice obișnuite.

În opinia sa, aceste acțiuni ar fi rezultatul presiunilor venite din „rețele obscure din magistratură”, care, prin intermediul unor actori politici, încearcă să blocheze procesul de reformă a statului și să protejeze privilegii considerate injuste sau nemeritate.

El afirmă că premierul Ilie Bolojan reprezintă o schimbare de paradigmă în guvernare, având „curajul să facă ceea ce alții doar au promis”: reformarea sistemului public, eliminarea pensiilor speciale și reorganizarea bugetului de stat pentru a reda încrederea cetățenilor în instituțiile României. Tocmai aceste acțiuni, spune Muraru, explică intensitatea atacurilor la care este supus premierul, fiind vorba despre o „rezistență” a grupurilor de interese afectate de reforme.

„De aceea este atacat. De aceea este amenințat”, mai punctează liderul PNL Iași în mesajul său.

Potrivit acestuia, PSD ar refuza să se desprindă de rețelele care i-au susținut puterea în trecut, preferând să pună în pericol stabilitatea guvernamentală și credibilitatea țării pe plan european „doar pentru a-și proteja privilegiile”. Muraru consideră că acest comportament reprezintă „un act de iresponsabilitate politică” și o dovadă de „dispreț față de cetățeni”, întrucât cetățenii cer reforme și eficiență, nu blocaje și conflicte interminabile.

În final, Muraru subliniază că PNL „îl susține ferm pe Ilie Bolojan”, afirmând că România are nevoie de lideri capabili să reziste presiunilor și să acționeze în interesul public, nu de politicieni „care se pleacă în fața grupurilor de interese”.

El transmite un mesaj clar către PSD: să decidă dacă dorește să participe la procesul de reformă a statului sau să rămână „parte a problemei”, într-un moment decisiv pentru parcursul european și democratic al României.