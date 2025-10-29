Tensiuni în coaliție după numirea Oanei Gheorghiu. Ciucu îl acuză pe Grindeanu că exploatează politic retragerea trupelor americane

Scandalul declanșat de nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier provoacă noi fisuri în coaliția de guvernare. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu l-a acuzat pe liderul PSD Sorin Grindeanu că a speculat politic subiectul retragerii parțiale a trupelor americane din România pentru a ataca premierul Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan este unul dintre oamenii care recunosc merite și care, atunci când găsește persoane competente, integre încearcă să le aducă în echipă și să pună umărul la guvernare”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24, susținând că numirea Oanei Gheorghiu are la bază criterii profesionale și de integritate.

Liderul PNL l-a acuzat pe Grindeanu că a încercat să lege politic două subiecte fără legătură: nominalizarea Oanei Gheorghiu și decizia SUA de a redimensiona prezența militară în România.

„Grindeanu știu că avea cunoștințe dinainte că trupele americane se vor retrage și (...) a folosit această informație, a făcut postare ieri cu președintele american Trump pentru a exploata două subiecte, neavând nicio legătură unul cu celălalt”, a afirmat Ciucu.

El a avertizat că astfel de atacuri subminează stabilitatea coaliției: „Nu mi se pare în regulă, să stăm tot timpul cu grija că nici nu mai știm cine ne atacă: ne atacă AUR, ne atacă partenerii de coaliție. (...) Din punctul meu de vedere, dl Grindeanu greșește”.

La rândul său, Sorin Grindeanu a criticat lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan în legătură cu retragerea trupelor americane, despre care afirmă că reprezintă „un moment critic pentru securitatea regională”.

„Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a solicitat convocarea de urgență în Parlament a premierului, a ministrului Apărării și a ministrului de Externe pentru prezentarea unui plan de securitate pe Flancul Estic.

În ciuda disputelor politice, președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul prin care Oana Clara Gheorghiu este numită oficial în funcția de viceprim-ministru, ignorând solicitarea PSD de retragere a propunerii.

Scandalul continuă să capete amploare, generând tensiuni între partenerii de guvernare, într-un context marcat de preocupări legate de securitatea națională și relația strategică cu Statele Unite.