Oana Gheorghiu, numită vicepremier. Nicuşor Dan a semnat decretul

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Documentul a fost transmis în cursul după-amiezii la Monitorul Oficial și urmează să fie publicat joi, 30 octombrie.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Sursa menționată anterior a anunțat că ceremonia de depunere a jurământului va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan a înaintat propunerea ca Oana Gheorghiu să preia funcția de vicepremier, post rămas liber după demisia lui Dragoș Anastasiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, a transmis Guvernul ieri, într-un comunicat.

Oana Gheorghiu, în vârstă de 56 de ani, a absolvit Academia de Studii Economice din București, promoția 1994, specializarea management economic.

„Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate”, se mai arată în comunicatul menționat anterior.

Marți, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului să retragă propunerea privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României”, a fost o parte din mesajul liderului interimar.

Miercuri dimineață, Oana Gheorghiu a răspuns acuzațiilor formulate de Grindeanu, precizând că postările despre Trump reprezintă opinii personale, exprimate „într-un context emoţional foarte încărcat”, în baza dreptului la liberă exprimare.