Politica

Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, după ce l-a făcut mizerabil pe Trump

Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, după ce l-a făcut mizerabil pe Trump
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Liderul social-democrat a avertizat că o astfel de decizie ar putea deteriora relațiile României cu Statele Unite ale Americii și ar genera un „dezastru ireparabil diplomatic”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a scris grindeanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu: Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a mai transmis liderul PSD.

Ce spunea Oana Gheorghiu despre Trump

”Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu într-o postare din februarie.

În alta, ea afirma: „America este o ţară măreaţă, condusă temporar de oameni mărunţi”.

