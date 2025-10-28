Grindeanu a mai fost premier doar șase luni, dar Nicușor Dan îl vrea din nou: Răspunsul primit

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a răspuns marţi declaraţiei făcute de Nicuşor Dan privind o posibilă nominalizare a sa pentru funcţia de premier, precizând că există un acord clar stabilit în coaliţie. „Noi avem un protocol cu PNL-ul şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile spun foarte clar: PNL este cel care dă prim- ministrul, până undeva în primăvara anului 2027”, a declarat Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

Reamintim că Grindeanu a mai fost premier, în perioada ianuarie-iunie 2017.

„Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol”, a mai spus preşedintele interimar al PSD.

Referitor la întrebarea dacă funcția de prim-ministru deținută de Ilie Bolojan influențează stabilitatea coaliției, Sorin Grindeanu a clarificat că această colaborare politică nu depinde de indivizi.

„Coaliţia de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor. Nu e condiţionată de persoane. Această coaliţie de guvernare, sau decizia de a intra, cel puţin în ceea ce priveşte PSD-ul, în această coaliţie, am luat-o consultând aproape 5.000 de oameni. Aşa că nu e legat de persoana mea”, a explicat Grindeanu.

Într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este dispus să îl propună pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027.

„Chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a afirmat şeful statului, explicând necesitatea continuităţii politice.

Președintele a mai transmis că își dorește menținerea actualei formule de guvernare până la rotativa programată pentru primăvara anului 2027, subliniind că, în ciuda divergențelor inevitabile dintre partenerii politici, coaliția a funcționat până acum la voturile majore din Parlament. El a recunoscut că tensiunile publice nu pot fi evitate complet, dar a insistat că stabilitatea guvernamentală este prioritară.

Referindu-se la viitoarea configurație politică, șeful statului a afirmat că, în cazul obținerii unui nou mandat prezidențial, l-ar putea nominaliza din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, având în vedere că acesta conduce Partidul Național Liberal. Totodată, a exclus scenariul în care AUR ar putea obține majoritatea absolută în alegeri, argumentând că nu există precedent european pentru o asemenea situație într-un stat membru pro-european.

Președintele a anunțat și că vor avea loc evaluări ale miniștrilor atât în interiorul partidelor, cât și la nivelul coaliției, confirmând că analiza performanțelor guvernamentale este o etapă necesară pentru menținerea încrederii publice. El a reiterat că, deși opiniile diferite sunt normale într-o coaliție, obiectivele comune au fost atinse în momentele cheie.