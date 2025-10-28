Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că este pregătit să îl desemneze pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027, deși o parte dintre susținătorii săi continuă să respingă ideea unei colaborări cu social-democrații. Stabilitatea politică este esențială pentru România, iar aceasta nu poate fi asigurată fără PSD, a declarat președintele României într-un interviu pentru Cotidianul.

„Chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că, în cazul în care PSD îl va desemna pe Sorin Grindeanu drept candidat pentru funcția de premier în 2027, nu ar avea motive să refuze nominalizarea.

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat despre această posibilă desemnare în contextul Congresului PSD din 7 noiembrie, unde va fi ales președinte al partidului, șeful statului a explicat că a fost unul dintre românii care au protestat împotriva lui Grindeanu după adoptarea Ordonanței 13.

„Îmi amintesc foarte bine, dar aşa cum îmi amintesc totodată şi configuraţia parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR. Suntem într-o situaţie politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a mai spus președintele.

Președintele a declarat că își dorește ca actualul Guvern să rămână în funcție până la rotativa din primăvara anului 2027.

„Din păcate e inevitabil ca oamenii să gândească diferit şi să nu se abţină să se atace public unii pe alţii. Una peste alta, pentru moment, pe voturile importante, coaliţia a funcţionat”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a declarat că, dacă va obține un al doilea mandat la Cotroceni, ar putea să-l nominalizeze din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

„Ilie Bolojan conduce PNL-ul şi în masura în care, în alegeri viitoare, o să fim în situaţia asta, desigur”, a mai spus preşedintele.

De asemenea, Nicușor Dan a explicat că nu ia în calcul ca AUR să obțină peste 50% din voturi la următoarele alegeri.

„Nu vreau să judecăm în tipul acesta de scenarii. Adică nu există o ţară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate”, a continuat el.

Președintele a recunoscut că vor avea loc evaluări ale miniștrilor, atât în interiorul partidelor, cât și la nivelul coaliției.

