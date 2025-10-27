Nicușor Dan a trimis la CCR o lege adoptată de Parlament în 2020

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu o lege privind Academia de Științe Agricole, un act normativ inițiat în 2018 și care a rămas blocat din iunie 2020, în așteptarea promulgării.

Legea, adoptată de Parlament în aceeași formă, în ciuda cererii de reexaminare formulate de fostul președinte Klaus Iohannis, este acum contestată pentru posibile vicii de neconstituționalitate.

Legea privește organizarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din agricultură, silvicultură și industria alimentară. A fost inițiată de parlamentarii PSD Doina Silistru și Alexandru Stănescu, care între timp nu mai fac parte din Legislativ.

„La data de 22 iunie 2020, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x nr. 493/2018)”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Klaus Iohannis a cerut inițial reexaminarea legii, însă Parlamentul a ignorat solicitarea sa și a adoptat documentul în aceeași formă. Acum, președintele Nicușor Dan a trimis actul normativ la Curtea Constituțională.

„Președintele României a sesizat Curtea Constituțională după ce în prealabil formulase cerere de reexaminare a legii, iar Parlamentul a respins respectiva cerere, adoptând legea în forma inițială (Decizia nr. 32/2018, Decizia nr. 63/2018, Decizia nr. 536/2016, Decizia nr. 442/2015, Decizia nr. 1/2015, Decizia nr. 183/2014, Decizia nr. 56/2014)”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Situații similare au fost semnalate și în alte cazuri analizate de Curtea Constituțională, precum Decizia nr. 536/2016 și Decizia nr. 442/2015, când legi contestate după respingerea cererii de reexaminare au fost declarate neconstituționale în ansamblu.

Președintele României a sesizat Curtea Constituțională după ce, în termenul „de protecție de 5 zile, respectiv 2 zile, alte subiecte de sezină au formulat obiecție de neconstituționalitate, iar Curtea fie a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de respectivii subiecți de sezină, fie a admis-o și Parlamentul a pus de acord legea cu decizia Curții (Decizia nr. 1218/2008 și Decizia nr. 471/2013)”.

În Decizia nr. 1218/2008, Curtea Constituțională a stabilit că a fost sesizată legal și are competența de a analiza constituționalitatea legii. Aceeași concluzie a fost formulată și în Decizia nr. 471/2013, când Curtea a constatat că poate soluționa sesizarea depusă de Președintele României privind motivele de neconstituționalitate.