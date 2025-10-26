Dominic Fritz, despre pensiile magistrațiilor: Să așteptăm motivarea CCR. Există un semn de întrebare

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor respins de Curtea Constituţională a României (CCR), este esenţial să fie aşteptată motivarea oficială a deciziei. El a spus, la Antena 3 CNN, că, deocamdată, există un semn de întrebare privind dacă respingerea proiectului a fost strict legată de procedură, respectiv de lipsa avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Dacă CCR s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate nu ar fi aşteptat chiar atâta timp să spună acest lucru”, a declarat Fritz.

Dominic Fritz mai spus că, atunci când proiectul privind pensiile magistraţilor a fost aprobat de Guvern şi Parlament, opinia publică a considerat că legea îndeplineşte toate condiţiile necesare.

„Eu nu am participat la nicio şedinţă în care am fi trecut prin dosar şi am bifat ce are şi ce nu are. Bineînţeles că, în momentul în care a trecut de Guvern şi apoi şi în Parlament, lumea a aşteptat că îndeplineşte toate condiţiile. Dar încă o dată argumentul că acest aviz sau acel punct de vedere al CSM-ului a fost în regulă este unul legitim, că cinci din nouă judecători au considerat că nu, înseamnă că totuşi patru judecători CCR au considerat că cei care au avansat acest pachet de lege mai departe au avut perfectă dreptate”, a explicat Fritz.

Preşedintele USR a subliniat că este important să se studieze motivarea deciziei CCR înainte de a trage concluzii.

„Haideţi să aşteptăm exact motivarea. Ce am spus noi este trebuie să vedem exact dacă problema a fost strict de procedură, strict pe lipsa acestui aviz, pentru că astea se pot repara uşor. Există însă acest semn de întrebare: dacă Curtea Constituţională s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate n-ar fi aşteptat chiar atâta timp să ne spună. Şi faptul că încă nu au intrat pe fond este şi un semn întrebare dacă nu, data viitoare, pe aceeaşi lege, o să ridice anumite probleme de fond”, a transmis Dominic Fritz.

Întrebat despre decizia coaliţiei în legătură cu posibilitatea ca Guvernul să îşi asume din nou răspunderea pe un alt proiect privind pensiile magistraţilor, Fritz a răspuns: „Momentan încă nu avem motivarea şi tocmai de aceea există un consens că trebuie să aşteptăm exact motivarea şi după aceea să vedem dacă sunt doar chestii procedurale sau dacă au ridicat şi probleme de fond”.