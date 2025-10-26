Politica

Iohannis, marele absent de la sfințirea Catedralei Naționale: Nu ești ortodox? N-ai ce căuta

Iohannis, marele absent de la sfințirea Catedralei Naționale: Nu ești ortodox? N-ai ce căutaKlaus Iohannis. Sursă foto: Facebook
Gigi Becali a comentat absența fostului președinte Klaus Iohannis de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, eveniment organizat sâmbătă, 26 octombrie. Patronul FCSB a spus că, din punctul său de vedere, fostul șef al statului a procedat corect rămânând departe de ceremonie.

Becali, despre absența lui Iohannis

„Bravo lui! N-are ce căuta. Nu, nu, dacă ai bunul simț, nu vii. Sau dacă ești român, ai măcar bunul simț, nu pui ștampila decât pe un candidat ortodox. Dacă nu, înseamnă că nu ai minte la cap”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali

Gigi Becali. Sursă foto: Captură video

Omul de afaceri a criticat și prezența unor oficiali pe care i-a considerat „neinvitați”, făcând trimitere directă la religia acestora.

„Sfințirea Catedralei Neamului e a poporului român ortodox. Nu ești ortodox? N-ai ce căuta. Dar nici te chem!”, a spus Becali, referindu-se la un eveniment pe care îl consideră strict religios, nu politic.

Nemulțumit de modul în care a fost organizată slujba

Patronul FCSB s-a arătat nemulțumit și de modul în care a fost organizată slujba. El a spus că, dacă ar fi fost responsabil cu aranjarea participanților, ar fi respectat „canoanele bisericești”, cu bărbații într-o parte, femeile în cealaltă și oficialitățile în primele rânduri.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

„SPP-ul nu se pricepe la tipic și la canoane. Eu, dacă eram organizator, puneam bărbații în dreapta, femeile în stânga, oficialitățile în față. Așa e rânduiala”, a spus patronul FCSB la România TV.

Becali: Eu stau în picioare sau în genunchi

Becali a mai spus că, spre deosebire de mulți invitați, a ales să nu stea jos în timpul slujbei: „Eu n-am stat pe scaun, că nu stau la Liturghie. Eu stau în picioare sau în genunchi. Cum să stau pe scaun la Sfânta Liturghie? Doamne ferește!”, a spus acesta.

Declarațiile lui Gigi Becali au stârnit reacții puternice în spațiul public. Unii l-au apreciat pentru sinceritate și pentru respectul față de tradiția ortodoxă, în timp ce alții au criticat atitudinea față de cei de altă credință.

Proiecte speciale