Becali, apariție de lux la Catedrala Națională. Și-a afișat ceasul de 60.000 de euro

Gigi Becali a fost prezent încă de la primele ore ale dimineții la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Patronul FCSB, cunoscut pentru implicarea sa în viața bisericească, a atras atenția nu doar prin ținută, ci și printr-un accesoriu de lux.

Latifundiarul din Pipera a purtat un pardesiu lung, elegant, asortat cu pantaloni cu dungi fine, care i-au conferit o apariție sobră, potrivită solemnitații. Deși obișnuit să fie remarcat prin costume spectaculoase, Becali a ales de această dată un stil mai reținut.

Totuși, un ceas Zegg & Cerlati din aur masiv, evaluat la circa 60.000 de euro, i-a pus în valoare prezența și a devenit punctul central al look-ului său. Patronul de la FCSB este cunoscut ca un colecționar pasionat de ceasuri de lux, iar alegerea acestui accesoriu a confirmat această pasiune, potrivit Cancan.

Chiar dacă este recunoscut pentru aparițiile sale extravagante, Gigi Becali a demonstrat respect față de solemnitatea evenimentului. Cu toate acestea, latifundiarul nu a putut veni însoțit de familie, primind doar o invitație la ceremonie.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, împreună cu un sobor impresionant de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Evenimentul a inclus imnuri bisericești, momente de rugăciune și citirea Actului de Sfințire.

Patriarhul Daniel a subliniat importanța spirituală a Catedralei: „Această Catedrală nu este doar o clădire, ci un simbol al credinței, unității și speranței poporului român.”

Catedrala Națională, finalizată după ani de muncă, este unul dintre cele mai ambițioase proiecte bisericești din Europa de Est. Cu mozaicuri impresionante, cupole monumentale și o arhitectură care combină tradiția bizantină cu elemente moderne, edificiul devine astăzi centrul spiritual al ortodoxiei românești.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea credincioșilor și cu sunetul clopotelor, care a răsunat peste Capitală, marcând o zi istorică pentru România și pentru Biserica Ortodoxă Română.