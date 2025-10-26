Moment istoric la Catedrala Naţională: doi patriarhi şi mii de credincioşi. Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, printre invitaţi

Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul unei slujbe oficiate de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.

La ceremonia de sfinţire vor lua parte preşedintele Nicuşor Dan, preşedintele Senatului Mircea Abrudean și premierul Ilie Bolojan, alături de demnitari, oficialităţi și invitaţi din străinătate. Evenimentul, la care sunt aşteptaţi peste o sută de mii de oameni, are o semnificație deosebită: marchează Centenarul Patriarhiei Române. În anul 2025 se împlinesc 140 de ani de la recunoașterea statutului de Biserică Autocefală pentru Biserica Ortodoxă Română și 100 de ani de când aceasta a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I își exprimase încă de anul trecut dorinţa de a participa la acest moment istoric. „Iubim Biserica fiică a României şi aşteptăm cu nerăbdare să participăm la sărbătorile oficiale de la Bucureşti, de anul viitor, dedicate centenarului ridicării la demnitatea patriarhală a Bisericii autocefale din România de către Patriarhia Ecumenică”, declara, în 2024, Patriarhul Ecumenic, citat de Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Evenimentele liturgice dedicate sfinţirii picturii Catedralei Naţionale vor începe devreme, după un program riguros stabilit de Patriarhia Română:

07:30 – 10:00. Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de trei ierarhi din Capitală și un sobor extins de preoţi şi diaconi.

10:15. Sosirea la Catedrală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.

10:30-12:30. Slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, la care vor participa 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La final va fi citit Actul de sfinţire.

Pe durata Sfintei Liturghii şi a slujbei de sfinţire, accesul în interiorul Catedralei Naţionale va fi permis numai invitaţilor oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

Pe esplanada din faţa Catedralei vor fi prezenţi peste 8.000 de pelerini din eparhiile din ţară, care vor urmări slujba pe ecrane montate special în proximitatea treptelor de acces.

Pentru ceilalţi credincioşi veniţi din Bucureşti şi din alte localităţi, slujba va putea fi urmărită din exteriorul ansamblului Catedralei, vizavi de gardul perimetral, unde vor fi amplasate alte ecrane video.

După încheierea slujbei de sfinţire, în jurul orei 12:30, accesul pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat. Mai întâi vor intra invitaţii oficiali din interiorul Catedralei, urmaţi de grupurile organizate de pelerini din eparhii, care au asistat la slujbă pe esplanadă.

Credincioşii aflaţi în exteriorul gardului Catedralei vor putea trece prin Sfântul Altar doar după ora 20:00, când se estimează că grupurile organizate vor fi încheiat rândul de închinare.

Pelerinajul nu se va opri duminică. Credincioşii ortodocşi vor avea posibilitatea să se închine în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopţii.

Sfântul lăcaş va rămâne deschis „zi şi noapte” până în ultima zi a lunii octombrie, pentru ca toţi cei care doresc să poată participa la acest moment de profundă semnificaţie spirituală pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.