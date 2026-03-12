Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paști

Patriarhia Română a decis anularea planului de deschidere a Catedrala Națională pentru slujbele de Paști din acest an. Decizia a fost luată după ce echipa de pictori care lucrează la interiorul lăcașului de cult a semnalat că desfășurarea lucrărilor simultan cu prezența credincioșilor nu este posibilă.

Potrivit reprezentanților Patriarhiei, lucrările artistice din interiorul catedralei se află încă într-o etapă importantă, iar accesul publicului ar îngreuna semnificativ procesul de montare a mozaicurilor.

Reprezentanții Patriarhiei au explicat că o parte semnificativă a lucrărilor de decorare interioară nu este încă finalizată.

Din totalul de aproximativ 25.000 de metri pătrați care trebuie acoperiți cu mozaic, aproximativ 9.600 de metri pătrați sunt încă în lucru.

În această perioadă, echipa de artiști montează mozaicurile pe pereții verticali din pronaos și completează reprezentările unor noi sfinți români și sfinte românce pe pilaștrii din aceeași zonă a catedralei.

Potrivit Patriarhiei, încercarea de a lucra în timp ce credincioșii participă la slujbe s-a dovedit imposibilă din punct de vedere organizatoric și tehnic.

Chiar dacă interiorul catedralei rămâne închis pentru slujbe, Patriarhia a anunțat că un eveniment religios va avea loc în apropierea edificiului.

Este vorba despre slujba din „Sâmbăta lui Lazăr”, programată pe 4 aprilie 2026.

Aceasta va fi oficiată în aer liber, pe platoul situat în fața Catedralei Naționale, începând cu ora 15:00.

Evenimentul precede sărbătoarea Floriilor, una dintre cele mai importante din calendarul creștin ortodox.

După slujba din Sâmbăta lui Lazăr, va avea loc procesiunea tradițională dedicată sărbătorii Floriilor.

Pentru prima dată, procesiunea va începe de pe esplanada Catedralei Naționale și va continua până la Catedrala Patriarhală, aflată pe Colina Bucuriei, în zona Piața Unirii.

Procesiunea este programată să înceapă la ora 16:00, iar organizatorii vor anunța ulterior traseul complet și programul detaliat.

În paralel cu lucrările de la nivelul principal al catedralei, a fost deschis și un al doilea front de lucru la demisolul clădirii.

Decizia a fost luată la solicitarea patriarhului Daniel Ciobotea.

În această zonă se construiește un paraclis care, potrivit Patriarhiei, are o suprafață comparabilă cu cea a Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Lucrările de la Catedrala Națională continuă astfel în mai multe zone ale complexului, iar accesul publicului în interior pentru slujbe va fi posibil după finalizarea etapelor de decorare artistică.