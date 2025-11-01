Slujba de sfințire a Catedralei Naționale, transmisă live de Televiziunea Română

Televiziunea Română va difuza în direct, duminică, slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, într-o ediţie specială a emisiunii „Universul credinţei”.

Evenimentul va fi moderat de jurnalistul Victor Andrei Dochia și va marca un moment semnificativ în istoria Bisericii Ortodoxe Române.

În calitate de broadcaster oficial, Televiziunea Publică, alături de Trinitas TV, va transmite slujba pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA și TVR Internațional, în intervalul orar 9.00 – 12.50.

Producția va fi realizată cu o logistică complexă, incluzând două Care de televiziune, trei DSNG-uri și peste 25 de camere de filmare.

Astfel, telespectatorii din România și din străinătate vor putea urmări evenimentul în format live, beneficiind de o acoperire amplă și profesionistă.

Victor Andrei Dochia a subliniat importanța acestei transmisiuni:

„Pentru noi, TVR, este o mare bucurie şi o responsabilitate să fim, alături de Trinitas TV, broadcaster oficial al acestui moment istoric. Ne respectăm misiunea publică de a fi prezenţi la fiecare eveniment major al României şi de a-l aduce în casele oamenilor, cu emoţie şi respect. Vom avea aproape patru ore de transmisiune live care va alterna cu intervenţii, mărturii şi analize din studioul TVR, unde, îi voi avea alături pe invitaţii mei speciali preot prof. Constantin Necula şi jurnalistul Răzvan Bucuroiu.”

Slujba de sfințire va fi oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul marchează două momente importante pentru Biserica Ortodoxă Română: 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de existență a Patriarhiei Române.

Organizatorii au pregătit o ceremonie cu o încărcătură simbolică puternică, punând accent pe tradițiile religioase și pe patrimoniul cultural al Catedralei Naționale.

Telespectatorii vor putea urmări atât ceremonia religioasă propriu-zisă, cât și analize și mărturii oferite de invitații speciali din studioul TVR.

Prin difuzarea pe TVR Internațional și TVR MOLDOVA, evenimentul devine accesibil și românilor din diaspora, astfel încât să poată participa indirect la momentul istoric de sfințire al picturii Catedralei Naționale.

Profesioniștii de la TVR și Trinitas TV au asigurat o acoperire completă, combinând transmisiunea live cu materiale documentare și interviuri, pentru a oferi o imagine cât mai completă a slujbei.

Această transmisiune se înscrie în seria de acțiuni prin care Televiziunea Română își respectă misiunea publică de a aduce în casele românilor evenimente cu valoare religioasă și culturală, oferind o experiență audiovizuală complexă și accesibilă tuturor categoriilor de public.