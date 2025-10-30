Moşteanu, clarificări legate de incidentul de la Catedrala Națională. Lăcașul nu a fost închis în timpul slujbei pentru militarii români

După ce mai mulți credincioși au încercat să forțeze intrarea în Catedrala Națională și au fost opriți de jandarmi, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că lăcașul de cult nu a fost închis „nicio secundă”. De asemenea, oficialul a subliniat că slujba oficiată pentru 2.000 de militari români a durat o oră, timp în care credincioșii au avut acces în interior.

Incidentul a avut loc joi dimineață, iar cei implicați ar fi așteptat toată noaptea la coadă pentru a se ruga.

„E o acuzaţie destul de dură că am închis Catedrala. Este opţiunea Patriarhiei şi le mulţumesc foarte mult şi pe această cale pentru că au dat un spaţiu în acest calendar, din această săptămână, Armatei Române, militarilor români, preoţilor din Armata Română pentru a avea un moment, pentru a avea o slujbă, pentru a fi împreună”, a arătat el.

Mii de militari au fost prezenți la slujba de joi dimineață alături de familiile lor. Potrivit ministrului, cei care au așteptat la coadă s-au putut închina în incinta lăcașului de cult.

„Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română cu familiile şi toţi preoţii militari. În tot acest timp, s-a intrat şi s-a ieşit din altar. Au fost şi cei care au stat la coadă ore în şir, au putut să intre şi să îşi facă această dorinţă de a vizita Catedrala şi altarul Catedralei până la finalul acestei săptămâni. Am avut o oră, în jur de o oră a fost acea slujbă pentru militarii români, deci departe de a fi fost închisă Catedrala. A fost un moment pe care Patriarhia, şi pentru asta mulţumesc sfinţilor părinţi şi îi mulţumesc Patriarhului pentru acest gest pe care l-a făcut faţă de Armata Română, nu faţă de un ministru sau de altul. Sunt două simboluri puternice, şi Biserica şi Armata, şi merg mână în mână", a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu

Ministrul a fost întrebat despre imaginile apărute în spațiul public cu enoriașii nemulțumiți, care susțineau că nu li s-a permis accesul în interiorul Catedralei pentru a se ruga în timpul slujbei dedicate militarilor.

Ministrul Apărării a adăugat că le înțelege nemulțumirea enoriașilor care au fost să aștepte și a subliniat că vizitatorii au putut circula pe culoarele laterale din Catedrală.

„Mie îmi pare foarte rău că oamenii trebuie să aştepte şi le înţeleg importanţa pentru ortodocşii practicanţi, de a fi parte din acest mare eveniment care este istoric din toate punctele de vedere, însă o slujbă de o oră, cu două mii şi ceva de oameni, e vorba de Armata Română, oferită de către Patriarh pentru Armată este un lucru foarte bun. Catedrala nu a fost închisă nicio secundă. (...) În timp ce acea slujbă, care a fost făcută pentru Armata Română, se desfăşura în Catedrală, am fost acolo, cred că s-a terminat pe la nouă fără zece, în tot acest timp au fost oameni pe laterale care intrau în altar şi ieşeau pe partea cealaltă şi au putut să ia parte la acest eveniment", a mai spus ministrul Moşteanu.

Conform imaginilor publicate de basilica.ro, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat joi, la Catedrala Națională, o slujbă de Te Deum, împreună cu un sobor de preoți militari. Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Armatei Române, sărbătorită pe 25 octombrie, și a Zilei clerului militar, marcată pe 26 octombrie.