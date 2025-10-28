Social

Coada de la Catedrala Națională, monitorizată în timp real. Cât timp așteaptă enoriașii

Coada de la Catedrala Națională, monitorizată în timp real. Cât timp așteaptă enoriașiiCoada Catedrala Nationala. Sursă foto: Basilica
Peste 40.000 de persoane au trecut până acum prin altarul lăcașului de cult, potrivit declarațiilor făcute marți pentru Agerpres de Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal și coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Având în vedere interesul crescut al enoriașilor, Ahiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziție o hartă interactivă care monitorizează în timp real lungimea rândului și timpul estimat de așteptare.

Moaștele Sf. Andrei se află la Catedrala Națională

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș, toți credincioșii – bărbați și femei – primesc binecuvântare să intre și să se închine în sfântul altar, zonă care, în mod obișnuit, este inaccesibilă publicului.

Catedrala Naționalărămâne deschisă non-stop până vineri, 31 octombrie 2025, pentru a le permite enoriașilor să se închine și la moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al catedralei. Racla, realizată în forma edificiului sfânt până la cornișă, a fost sfințită chiar înainte de ceremonia de sfințire a picturii.

Catedrala Națională

Catedrala Națională. Sursa foto: Facebook

Enoriașii așteaptă până la șapte ore pentru a intra

Conform Trinitas TV, luni seară timpul de așteptare a atins șapte ore. În interiorul catedralei, fluxul este atent gestionat, iar afară șirul de pelerini rămâne constant, indiferent de ora din zi sau din noapte.

Spre seară, iluminatul a transformat spațiul într-un decor impresionant, în timp ce mulțimea aștepta în liniște, unii în rugăciune, alții filmând sau fotografiind momentul.

Patriarhia Română precizează că doar în cursul zilei de luni aproximativ 30.000 de persoane au trecut prin altar.

Hartă interactivă pentru monitorizarea în timp real a cozii

Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziție o hartă interactivă care afișează în timp real lungimea rândului și timpul estimat de așteptare. Pentru vizualizare, utilizatorii trebuie să:

  • acceseze linkul oficial, orientând telefonul pe orizontală;
  • deruleze pagina în jos;
  • identifice bulina roșie cu simbolul unui pieton, care indică locul unde se termină coada;
  • apese pe bulina roșie pentru a afla timpul de așteptare curent;
  • actualizeze pagina dacă ora afișată nu este recentă, prin refresh sau reintrare pe link.

Datele sunt actualizate permanent de echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru a le oferi credincioșilor informații corecte și utile privind durata de așteptare.

 

