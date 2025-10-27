Bărbatul prins cu materiale legionare la Catedrala Națională, apropiat de partidul lui Șoșoacă și fost candidat AUR

Bărbatul prins duminică, 26 octombrie, de jandarmi în timp ce împărțea materiale legionare participanților la sfințirea Catedralei Naționale este fost candidat al partidului SOS România la alegerile parlamentare. El ar fi distribuit revista „Certitudinea”, condusă de un senator al formațiunii politice fondate de Diana Șoșoacă, potrivit unor surse Digi24.ro.

Potrivit sursei menționate anterior, bărbatul s-a ales cu un dosar penal. El a fost prins duminică, în jurul orei 10:30, în timp ce „distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare”, potrivit unui comunicat transmis de jandarmi.

Jandarmeria Română a transmis că materialele conțineau „referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”.

Surse Digi24.ro au transmis că bărbatul este Dan Constantin Ungureanu, economist din Prahova, care a candidat anul trecut, fără succes, pe listele partidului SOS România la alegerile parlamentare. El a mai candidat în Câmpina și la alegerile locale din 2020, pe listele AUR. Aceleași surse au indicat că Ungureanu împărțea participanților la sfințirea Catedralei Naționale mai multe publicații ale revistei „Certitudinea”.

Revista „Certitudinea” afirmă că în conducerea sa apar „numai morți”. Potrivit site-ului publicației, redactor-șef ar fi Mihai Eminescu, iar din echipa redacțională ar face parte și I.L. Caragiale, Nae Ionescu și Nicolae Iorga.

„Morţii aceştia sunt, prin faptele lor fundamentale, mai vii decât noi, anacronicii. Mai vii şi mai actuali. Nu i-am resuscitat, deci, aducându-i în actualitate, am consemnat doar o stare de fapt. Textele lor, selectate după criteriul actualităţii, vor fi publicate periodic, ca şi când acum ar fi scrise”, se arată pe site.

În spatele revistei se află senatorul SOS România de Iași, Dumitru Manea, care folosește aliasul „Miron Manega” și se prezintă drept „Ispravnic de concept”. Publicația are în principal comunicate semnate de Diana Șoșoacă și include articole semnate de persoane cunoscute în spațiul public pentru viziuni extremiste.

Revista a publicat, de asemenea, un punct de vedere semnat de Diana Șoșoacă privind reținerea lui Dan Constantin Dumitru, însă fără să ofere detalii despre identitatea acestuia.

„Statul român nu a văzut acolo hoția (n.r. La politicieni), ci a ales să pedepsească un om care împărțea ziare. Acesta nu este un incident izolat, ci o imagine grăitoare a dictaturii în care ne-am transformat: Azi a fost din nou confiscată libertatea de exprimare, s-a interzis gândirea liberă, s-a pedepsit curajul și totodată s-a aplaudat ipocrizia”, a afirmat Diana Șoșoacă, în comunicatul transmis ca reacție la anunțul Jandarmeriei.

Adina Marincea, cercetătoarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a scris în mai multe postări pe pagina sa de Facebook că „Certitudinea” este „un ziar fascist”.

Ziarul „Certitudinea” este menționat și în cel mai recent raport al Institutului „Elie Wiesel” privind „antisemitismul și negarea Holocaustului în anul electoral 2024-2025”. Documentul arată că în această publicație, distribuită la chioșcurile de ziare, apar „mai multe articole cu conținut explicit antisemit”.