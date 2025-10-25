Programul Sfințirii Catedralei Naționale. Jandarmeria Capitalei a stabilit mai multe reguli pentru pelerini

Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va asigura ordinea publică la evenimentele organizate pe 26 octombrie cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale.

Începând de sâmbătă, Jandarmeria Capitalei va institui dispozitive de ordine și siguranță publică și va organiza culoare speciale de acces, atât în exterior, cât și în curtea interioară a Catedralei, pentru a asigura desfășurarea evenimentului în condiții optime și pentru a preveni aglomerările de persoane sau alte incidente.

Duminică, în ziua evenimentului, de la ora 6.00, peste 800 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivul de ordine publică, amplasați în puncte cheie pentru a oferi sprijin și îndrumare participanților.

Accesul participanților va fi permis de la ora 7.00, prin trei puncte de intrare: pe la Paraclisul Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur” și prin cele două intrări din strada Izvor.

Potrivit regulilor stabilite de organizatori, în timpul slujbei, accesul în interiorul Catedralei va fi permis doar invitaților oficiali, iar în piațeta Catedralei vor putea intra doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară.

Persoanele venite din București sau din alte localități vor putea staționa în afara gardului Catedralei, în Piața Arsenalului sau pe partea carosabilă dinspre strada Izvor și Calea 13 Septembrie. Accesul în interior va fi permis după ora 20.00, sub îndrumarea jandarmilor, prin punctul central de intrare din strada Izvor, iar rândul de așteptare se va forma pe trotuarul de pe Calea 13 Septembrie, paralel cu gardul Palatului Parlamentului.

Persoanele care doresc să se închine în Sfântul Altar al Catedralei pot face acest lucru zilnic, în perioada 27–31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții. În fiecare dintre aceste zile, peste 100 de jandarmi vor fi prezenți, zi și noapte, pentru a menține ordinea publică și a oferi sprijin participanților.

Jandarmeria Capitalei transmite următoarele recomandări:

participanții sunt îndemnați să manifeste răbdare și un comportament civilizat;

să respecte indicațiile jandarmilor și regulile stabilite de organizatori;

să fie atenți la bunurile personale, pentru a evita furturile din buzunare;

părinții sunt rugați să își supravegheze cu atenție copiii;

persoanele care asistă la fapte antisociale sunt sfătuite să ceară sprijinul jandarmilor din zonă sau să apeleze numărul de urgență „112”.

De asemenea, din motive de siguranță publică, participanților li se recomandă să evite venirea la eveniment cu bagaje sau genți voluminoase.

Totodată, participanții sunt sfătuiți să evite implicarea în incidente care pot tulbura ordinea și liniștea publică și să se delimiteze de orice formă de violență verbală sau fizică ce contravine prevederilor legale.