Pasiune în umbra dictaturii. Povestea de dragoste dintre o balerină din București și un ofițer de Securitate

Inspirată din documente aflate în arhivele CNSAS, povestea dintre o balerină din Bucureștiul anilor ’50 și un ofițer al Securității arată cât de subțire era granița dintre iubire, supraveghere și frică într-o epocă în care sentimentele puteau deveni periculoase.

București, 1953. Într-o țară care încă își trăia febra stalinistă, dansul părea una dintre puținele forme de libertate. Tinerii care intrau în lumea artei știau însă că fiecare aplauz, fiecare succes, era atent observat de regimul comunist.

În acea atmosferă tensionată, o tânără balerină de la Opera Română a fost repartizată într-un spectacol dedicat „realizărilor poporului”. În public, printre oficiali, se afla și un tânăr ofițer de Securitate, trimis să supravegheze artiștii „suspecți”.

Potrivit unor note aflate în arhivele CNSAS, „sursa «Vulturul»” – numele de cod al ofițerului – a început să frecventeze repetițiile sub pretextul că „asigură protecția instituției”. În realitate, era fascinat de grația balerinei, o tânără de 22 de ani, fiică de funcționar interbelic, trecută deja pe o listă neagră din cauza originii „burgheze”.

Primele lor întâlniri au fost aproape întâmplătoare. El o aștepta la repetiții, o conducea până acasă și uneori îi aducea flori, deși știa că fiecare gest ar fi putut fi interpretat ca o abatere disciplinară.

Într-un raport descoperit ulterior în dosarul balerinei se menționează:

„Subiecta a fost văzută de două ori în compania tovarășului X, ofițer din Direcția Generală a Securității Poporului. Se recomandă supravegherea discretă a ambilor, întrucât contactele lor par să depășească relațiile profesionale.”

Povestea a continuat pe ascuns, între scenele reci ale teatrului și străzile slab luminate ale Capitalei. El o avertiza că e urmărită, îi spunea să nu vorbească cu străinii, dar în același timp o proteja, ștergând uneori observații din dosarul ei.

Pentru prima dată, Securitatea – simbolul fricii – devenea pentru ea un scut, dar și o capcană.

Anii ’50 au fost marcați de suspiciune. Orice relație personală putea fi interpretată politic. În arhive se păstrează documente în care iubirea dintre cei doi apare descrisă în limbajul sec al regimului:

„Elementul feminin pare sincer atașat, însă relația poate duce la compromiterea ofițerului. Se impune transferul acestuia din zona culturală.”

Câteva luni mai târziu, bărbatul a fost mutat disciplinar la Constanța. Ea a rămas la București, în trupă, cu interdicția de a părăsi orașul fără aprobare. Corespondența lor, interceptată de cenzori, a fost folosită ulterior drept probă de „relație suspectă cu un cadru militar”.

Totuși, el a continuat să-i trimită scrisori prin intermediul unei rude. Unele dintre ele s-au păstrat parțial în dosar și au fost publicate, fragmentar, în volumul „Arta și Securitatea” editat de istoricul Marius Oprea:

„Mi-ai spus că dansul e singura ta libertate. Eu am învățat că iubirea e singura mea vină.”

În 1955, balerina a fost chemată la o ședință a Partidului și acuzată de „atitudine necorespunzătoare și legături cu elemente dubioase”. A fost suspendată din activitate pentru o perioadă de șase luni, fără salariu. În documentele CNSAS, cazul apare sub formula: „influență negativă a mediului burghez asupra unui cadru artistic de perspectivă”.

Despre ofițer nu s-a mai aflat aproape nimic. Un raport din 1957 menționează că a fost „eliberat din funcție pentru lipsă de vigilență ideologică”.

Ea a fost reangajată mai târziu la Teatrul de Operetă, unde a dansat până la sfârșitul anilor ’60. A refuzat să vorbească public despre perioada aceea, dar, potrivit mărturiilor unor colegi, a păstrat toată viața o cutie de scrisori, legată cu panglică roșie.

Istoricii care au cercetat dosarele din arhivele CNSAS susțin că astfel de povești nu au fost izolate. Artiști, profesori, medici – oameni supravegheați și în același timp apropiați de cei care trebuiau să-i controleze – au trăit relații imposibile, în care iubirea devenea o formă de rezistență tăcută.

Într-un interviu acordat în 2022, istoricul Andrei Ursu spunea:

„În anii ’50, dragostea era periculoasă. Putea să te salveze sau să te distrugă. Mulți ofițeri de Securitate erau tineri, crescuți într-un sistem rigid, dar oameni până la urmă. În contact cu artiștii, cu lumea liberă a culturii, mulți s-au trezit prinși între loialitatea față de regim și sentimentele personale.”

Balerina a murit în 2004, la București. Nu s-a căsătorit niciodată. În apartamentul ei, fiica unei prietene a găsit, printre costume vechi și fotografii îngălbenite, un caiet cu coperte albastre. În el, un fragment scris de mână:

„A dansa era datoria mea. A iubi – greșeala mea. Dar dacă nu iubeam, ce sens mai avea dansul?”

Astăzi, povestea lor stă într-un dosar prăfuit, clasat la secțiunea „Cazuri speciale – Artiști”. Nu are un final clar. Nici nu are nevoie de unul. Pentru că în acei ani, finalurile fericite erau o formă de ficțiune.