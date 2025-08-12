Monden Relația balerinei Vica, desfășurată în secret, a stârnit ecouri puternice







Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă a fost una dintre cele mai mediatizate și controversate din lumea mondenă și sportivă românească. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu mai bine de 16 ani și a rămas în conștiința publicului nu doar pentru natura ei extraconjugală, ci și pentru impactul pe care l-a avut asupra vieților celor doi.

Totul a început în anii ’90, când Vica Blochina avea doar 20 de ani și era o tânără balerină promițătoare. La acea vreme, Victor Pițurcă, fost fotbalist și antrenor, era deja un nume important în fotbalul românesc, având 39 de ani.

Întâlnirea lor a avut loc într-un cadru monden din București, într-un moment în care amândoi traversau etape importante în viețile lor. Vica a fost imediat atrasă de prezența puternică a lui Pițurcă, iar fostul selecționer a fost fascinat de frumusețea și energia ei.

Atracția a fost rapidă și puternică, iar între cei doi s-a legat o poveste de dragoste intensă. Dar complicată, fiindcă Pițurcă era căsătorit.

Vica avea să devină amanta unuia dintre cei mai cunoscuți antrenori români, iar această etichetă avea să o însoțească ani de zile. Din această relație s-a născut un copil, Edan.

Fiind o relație în afara căsătoriei, legătura dintre Vica și Pițurcă a fost departe de a fi simplă sau liniștită.

Când Vica a rămas însărcinată, zvonurile și presiunea publică au crescut, iar Victor Pițurcă a ales să nu-și recunoască imediat copilul.

Astfel, Vica a fost nevoită să inițieze un proces de paternitate pentru ca băiatul să-i fie recunoscut oficial tatăl.

În acești ani, cei doi au avut o relație distantă, comunicarea fiind rareori apropiată, iar viața lor publică plină de controverse și acuzații reciproce. Vica a mărturisit ulterior că a fost singurul bărbat pe care l-a iubit cu adevărat, dar și că l-a înșelat de multe ori, ca o formă de răzbunare pentru suferințele prin care a trecut.

După o perioadă în care comunicarea dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă a fost aproape inexistentă, acum aproximativ un an cei doi au reluat legătura.

Edan, fiul lor, care a crescut până la 14 ani în grija mamei, a decis să se mute cu tatăl său. Vica a recunoscut public că deși îi este greu să se despartă de băiat, consideră că este important pentru el să aibă și un model masculin în viața sa. „De un an de zile s-a mutat la tata. Acum mai vine foarte puțin în vizită, dar stă mai mult la tatăl lui. Copilul a crescut cu mine până la 14 ani, a avut modelul feminin. Eu mi-am dorit foarte mult să aibă și modelul masculin,” a declarat fosta balerină.

În numeroase interviuri, Vica a fost sinceră și a recunoscut cu deschidere statutul de amantă: „Recunosc că am fost amanta lui Pițurcă. Nu mai sunt de 16 ani cu el. Acum sunt mama copilului lui Victor Pițurcă. Nu mai am nicio treabă cu el. Întotdeauna mi-am asumat.

Amantă, aşa scrie în DEX. Dacă ai fost într-o relaţie cu un băiat căsătorit, cu şaiba pe deget, ai fost amantă. Aşa se numeşte la voi în România.”

Vica a mai spus că nu știa că Pițurcă era căsătorit atunci când au început relația și că a aflat acest lucru ulterior. De asemenea, ea a mărturisit că a fost iubita lui, dar că în paralel a mai avut relații.

După încheierea relației cu Pițurcă, Vica a continuat să-și construiască o viață independentă. Originară din Ucraina, ea a locuit în România mai bine de 25 de ani și a ales să rămână în țară, unde a lucrat ca balerină și apoi a intrat în lumea televiziunii și a showbiz-ului.