„Dansul pașilor de catifea”, Opera Națională București și Asociația Kinetobebe deschid scena pentru publicul cu nevoi speciale

Duminică, 16 noiembrie, ora 12:00, Opera Națională București prezintă în premieră „Dansul pașilor de catifea”, un spectacol de balet accesibilizat pentru copii și adulți cu dizabilități. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația Kinetobebe, cu sprijinul E.ON Energie România.

Este pentru prima dată când un teatru de operă din România creează un spectacol dedicat nevoilor publicului neurodivergent și cu dizabilități senzoriale sau motorii, oferind un cadru artistic adaptat, sigur și prietenos.

Gândit cu atenție la detalii, de la scenografie și lumină, până la sunet și ritmul scenelor, „Dansul pașilor de catifea” îmbină fragilitatea baletului cu puterea incluziunii. Luminile rămân blânde, volumul este adaptat sensibilităților auditive, iar fiecare tranziție vizuală a fost creată pentru a oferi predictibilitate și confort. Spectacolul durează aproximativ 30 de minute, fără pauză, fiind structurat într-o succesiune de povești familiare și momente coregrafice expresive.

Narațiunea caldă a personajului Drosselmeier (din „Spărgătorul de nuci”) leagă aparițiile unor figuri îndrăgite de copii, precum Albă-ca-Zăpada, Scufița Roșie, Pisica și Motanul, Arlechin și Colombina, într-un fir epic clar și prietenos. Fiecare scenă aduce o combinație de mimă, mișcări simple și joc expresiv, conceput pentru a fi ușor de urmărit.

Spectacolul nu implică interacțiune directă pe durata desfășurării, însă la final, publicul este invitat în foaier, unde dansatorii și soliștii se vor întâlni cu copiii, respectând ritmul și nevoile fiecăruia. Personalul artistic și voluntarii vor fi pregătiți pentru a oferi sprijin discret și empatic.

„Dansul pașilor de catifea” este parte din programul social „Bucureștiul este și al lor”, inițiat de Asociația Kinetobebe, care promovează accesul egal al copiilor cu dizabilități sau din medii vulnerabile la experiențe culturale și educaționale.

Conceptul artistic și adaptarea incluzivă au fost dezvoltate de actorul Bogdan Acatrinei, cofondator al Asociației Kinetobebe, în colaborare cu specialiști în psihopedagogie specială, kinetoterapie și neurodiversitate, alături de organizații de părinți și ONG-uri de profil.

Spectacolul este adresat în primul rând copiilor și adulților cu nevoi speciale, terapeuților, educatorilor, medicilor și tuturor celor care sprijină accesul egal la cultură. În același timp, este deschis oricărui spectator care dorește să descopere baletul într-un format blând și empatic.

„Ne-am dorit ca acest spectacol să fie o invitație a Asociației KinetoBebe la liniște și curaj — liniștea copiilor care au nevoie să se simtă în siguranță și curajul unei instituții care deschide scena pentru toți. Fiecare detaliu, de la o lumină mai blândă la o mișcare mai lentă, este o formă de respect și o dovadă că incluziunea se trăiește, nu doar se rostește. «Dansul pașilor de catifea» nu este doar un spectacol, ci o promisiune că și cei care trăiesc altfel lumea au un loc în ea.” - Bogdan Acatrinei cofondator Asociația KinetoBebe

„Cred în puterea binelui și mă emoționează profund acest proiect. „Dansul pașilor de catifea” este o lumină care se aprinde în ochii copiilor, o îmbrățișare tăcută pentru cei care au nevoie de mai multă grijă. Acest eveniment creează o punte între lumi, este o invitație la empatie și o lecție despre cum putem construi o societate în care fiecare pas, oricât de fragil, contează.

Pentru noi, la E.ON, asta înseamnă să fim acolo unde e nevoie de noi – cu respect, cu blândețe, cu responsabilitate și cu dorința sinceră de a face bine. De aceea, sunt onorată să contribuim la o inițiativă care aduce frumusețea artei mai aproape de toți copiii. Va fi un spectacol care unește oameni, nevoi, bucuria și speranța. Toate, într-un decor emoționant. Fiți parte din el!” – Claudia Griech, director general al E.ON Energie România

Pentru un public mai incluziv, pentru o artă mai aproape de oameni.

