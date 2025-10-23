Programul slujbelor de duminică la Catedrala Națională. Câte persoane vor avea acces

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, vor sluji duminică la Sfințirea Picturii Catedralei Naționale, la care sunt așteptați 2.500 de oficiali și peste 8.000 de pelerini. Preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române, a anunțat miercuri că Slujba Sfintei Liturghii va avea loc între orele 7:30 și 10:00.

Preotul Adrian Agachi a adăugat că de la ora 10:15, vor ajunge la Catedrala Națională Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, iar Slujba de Sfințire a Picturii Catedralei Naționale va începe la ora 10:30 și se va încheia la ora 12:30.

„La această slujbă va participa şi un sobor extins de ierarhi - 65 la număr - 70 de preoţi şi 12 diaconi. Accesul persoanelor în perimetru - invitaţi oficiali şi grupuri organizate din eparhii, exclusiv - se va face începând cu ora şapte dimineaţa. Astfel, în Catedrala Naţională, în interior, vom avea 2.500 de invitaţi oficiali, la care se vor adăuga peste 8.000 de credincioşi în grupuri organizate din eparhii, care vor participa la slujbă din perimetrul Esplanadei sau Piaţetei, care se află în faţa Catedralei Naţionale”, a mai anunțat acesta.

Preotul a menționat că persoanele care nu se află pe lista invitaților oficiali sau a grupurilor organizate de pelerini vor putea urmări slujba din afara perimetrului, „de dincolo de gardul Catedralei Naționale”.

„De asemenea, subliniem şi faptul că, după încheierea slujbei de sfinţire, se va crea un rând organizat pentru închinarea în Sfântul Altar. Mai întâi se vor închina invitaţii oficiali, care se află în interior, iar apoi persoanele care fac parte din grupurile organizate de pelerini din eparhii, care se află în spaţiul esplanadei sau piaţetei din faţa Catedralei Naţionale”, a mai spus acesta.

Adrian Agachi a precizat că Catedrala Națională va rămâne deschisă permanent, zi și noapte, până la data de 31 octombrie. El a subliniat că denumirea corectă a lăcașului este „Catedrala Națională”, și nu „Catedrala Mântuirii Neamului”.

„Denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului a fost utilizată în special de primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Sensul ei nu este acela de o mântuire petrecută în masă, ci se referea exclusiv la izbăvirea poporului român din vitregiile care avuseseră loc de-a lungul timpului”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Ne putem gândi la faptul că, la momentul respectiv, Mitropolitul Primat Miron Cristea, voia să sublinieze împlinirea idealului de unificare a poporului român, petrecută în anul 1918, şi izbăvirea poporului român dintr-o perioadă tulbure a istoriei. În momentul de faţă, încă din anul 2016, s-a impus această denumire de Catedrala Naţională, nu cea de Catedrala Mântuirii Neamului, tocmai pentru a se elimina orice fel de interpretări greşite acordate acestei expresii”.

Preotul Adrian Agachi a reamintit principalele momente din istoria Catedralei Naționale, subliniind că ideea construirii acesteia a apărut imediat după obținerea independenței României, odată cu promulgarea primei legi privind edificarea unei catedrale, la 5 iunie 1884, de către Regele Carol I.

El a menționat și inițiativa din anii ’20, când Mitropolitul Primat de atunci, Miron Cristea, viitorul prim Patriarh al României, împreună cu Regele Ferdinand, au încercat reluarea proiectului. Potrivit acestuia, demersurile concrete pentru construirea Catedralei Naționale au început în 2007, iar lucrările efective au debutat în 2010.

„Anului Centenar al Patriarhiei Române, care, în anul 2025, aniversează 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. De aceea, şi în acest an, foarte important pentru istoria noastră naţională şi bisericească, vom avea acest eveniment al Sfinţirii Picturii Catedralei Naţionale”, a mai spus acesta.