Extremiștii de stânga vandalizează biserici și monumente creștine în capitala Austriei

Atacurile motivate de ură împotriva creștinilor sunt în creștere în Europa, iar Austria se află printre țările cel mai afectate.

Numărul incidentelor de vandalism și intimidare a crescut semnificativ în Viena, ceea ce a atras atenția autorităților și a experților internaționali.

Doar în Viena, între mijlocul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, au fost raportate cinci incidente de vandalism împotriva bisericilor și monumentelor creștine.

Aceste atacuri au inclus distrugerea statuilor, graffiti-uri pe clădiri religioase, defacerea icoanelor, incendieri și amenințări directe.

Unele dintre aceste acte au fost legate de extremiști de stânga. De exemplu, un atac cu vopsea asupra Bisericii Paulaner a fost revendicat printr-un videoclip anonim postat pe platforma extremistă Indymedia, vizând o demonstrație pro-viață.

În timpul slujbei de deschidere a Marșului pentru Viață, la Biserica Sfântul Carol, pe 5 octombrie, credincioșii au descoperit o geantă ce conținea bombe false cu cronometru.

Autoritățile și experții atrag atenția că ostilitatea împotriva creștinilor se răspândește la nivel global. Jan Ledóchowski, șeful Biroului de Raportare pentru Protecția Creștinilor, a declarat:

„Niciodată până acum nu au fost persecutați atât de mulți creștini ca astăzi.”

Acest avertisment reflectă o preocupare tot mai mare legată de creșterea numărului de incidente de ură religioasă în Europa și a riscului de escaladare a violenței împotriva comunităților creștine.

Politicienii locali au criticat guvernul orașului pentru că nu a luat măsuri mai ferme împotriva vandalismului, care a vizat inclusiv memoriale dedicate victimelor nazismului.

Aceștia susțin că ignorarea unor astfel de fapte poate contribui la intensificarea tensiunilor sociale și religioase.

Experții notează, de asemenea, că aceste incidente coincid cu creșterea comunităților musulmane paralele și cu influențele islamiste care se dezvoltă în anumite regiuni, ceea ce poate amplifica percepția de tensiune între diferite grupuri religioase.

Creșterea atacurilor împotriva creștinilor reflectă o tendință mai largă în Europa, unde minoritățile religioase se confruntă cu o serie de provocări noi.

Atacurile recente asupra bisericilor, vandalizarea memorialelor și amenințările directe arată că fenomenul nu mai este izolat, ci capătă amploare, generând îngrijorări la nivel național și internațional.

Experții recomandă autorităților să implementeze măsuri de protecție mai stricte pentru lăcașele de cult și pentru comunitățile vulnerabile, pentru a preveni escaladarea violenței și pentru a proteja patrimoniul religios și cultural european.