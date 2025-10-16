Un diplomat austriac, anchetat pentru divulgarea formulei Noviciok și informații despre cazul Skripal

Autoritățile din Austria au deschis o anchetă penală împotriva diplomatului Johannes Peterlik, acuzat că ar fi transmis documente confidențiale care conțineau informații sensibile despre agentul neurotoxic Noviciok și despre otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie. Potrivit Parchetului austriac, procedura a fost declanșată „cu privire la infracţiunea de abuz de putere şi delictul încălcării secretului funcţiei”, informează AFP.

Ancheta vizează perioada anului 2018, când Peterlik ar fi solicitat și obținut un raport clasificat ce conținea detalii despre compoziția chimică a agentului Noviciok — substanță de origine sovietică — și despre circumstanțele otrăvirii lui Skripal, un fost agent dublu rus stabilit în Regatul Unit.

În momentul respectiv, Johannes Peterlik ocupa funcția de secretar general în Ministerul de Externe al Austriei, instituție condusă atunci de Karin Kneissl, membră a Partidului Libertății (FPÖ), formațiune de extremă dreapta. Parchetul susține că diplomatul ar fi arătat dosarul unui fost ofițer de informații austriac, Egisto Ott, despre care se presupune că ar fi colaborat cu serviciile secrete ruse.

Documentul provenea de la Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, și fusese transmis autorităților austriece în contextul cooperării internaționale privind armele interzise.

Dacă va fi găsit vinovat, Peterlik riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare. În prezent, el este suspendat din funcție, măsura fiind dispusă încă din 2021, după ce investigația a fost extinsă. Înainte de izbucnirea scandalului, diplomatului i se încredințase postul de ambasador al Austriei în Indonezia.

Ancheta inițială a apărut în contextul cazului Wirecard, una dintre cele mai mari fraude financiare din Europa. Potrivit procurorilor, numele lui Peterlik a fost legat de afacerile obscure ale lui Jan Marsalek, fost director operațional al companiei germane, care ar fi folosit documente confidențiale pentru a-și impresiona partenerii de afaceri. Originea acestor fișiere OIAC a fost confirmată printr-un cod de bare, demonstrând că proveneau din arhivele austriece.

Marsalek a fugit ulterior în Rusia, unde, potrivit unei anchete internaționale publicate în 2025, ar fi devenit agent al serviciilor de informații de la Kremlin.

În ultimii ani, reputația Austriei a fost afectată de o serie de cazuri de spionaj în favoarea Rusiei, care au ridicat semne de întrebare în rândul partenerilor europeni și NATO. Deși este membră a Uniunii Europene, Austria rămâne un stat neutru, iar capitala Viena găzduiește numeroase organizații internaționale — un context care, potrivit experților, facilitează infiltrarea rețelelor de informații.

Parchetul austriac a anunțat la finalul lunii august că a depus oficial o plângere împotriva lui Egisto Ott, suspectat de spionaj în favoarea Rusiei. Fostul agent neagă însă toate acuzațiile, declarând pentru AFP că este nevinovat.