Scandal de spionaj în Austria. Rusia a avut acces la baza de date Schengen

Rusia a avut acces la baza de date a Schengen datorită unor funcționari corupți din serviciile de informații din Viena. Austria, țara care se opune aderării României la spațiul de liberă circulație a fost lovită de un uriaș scandal de spionaj.

Oficialii de la Moscova s-au folosit de Jan Marsalek, directorul fugar al unei companii germane, Wirecard, pentru a obține informații secrete. Serviciile de spionaj ruse au monitorizat cetățeni europeni, au plănuit spargeri și asasinate pe teritoriul european. Mai mult, Jan Marsalek a obținut, pentru ruși, o mașină de criptografie de ultimă generație.

Austria este considerată placa turnantă a spionajului rus. Centrala de spionaj a Moscovei, de la Viena, are cei mai mulți agenți secreți ruși. Iar prin intermediul lor, Rusia planifică operațiuni de spionaj în toată Europa.

Serviciile secrete britanice au obținut dovezi care conduc spre Jan Marsalek. Acestea sunt cuprinse într-un mandat de arestare emis pe numele unui fost funcţionar al poliţiei şi al serviciilor secrete austriece, Egisto Ott. El a fost reținut zilele trecute, iar o copie a mandatului a ajuns în posesia jurnaliștilor Financial Times.

Jan Marsalek este un om de afaceri austriac în vârstă de 44 de ani, dat în urmărire internaţională. Timp de zece ani, între 2010 şi 2020, a fost director operaţional al firmei germane de procesare a plăţilor Wirecard. Compania și-a încetat activitatea în 2020. Marsalek a fost responsabil pentru afacerile din Asia. Compania a recunoscut că aproape 2 miliarde de euro în numerar, pe care se presupune că îi deţinea nu existau.

Marsalek a fugit din Germania și se pare că se adăpostește în Rusia. El se ascunde pentru a scăpa de mandatul de arestare emis de Interpol pe numele său, datorită implicării în scandalul Wirecard.

The ex Austrian security officer who spied on me for Jan Marsalek and the FSB has finally been arrested. Turns out he sold to the FSB the content of 3 phones of top Austrian government officials, stolen during a repair from water damage. https://t.co/f5Dyp17qoc

— Christo Grozev (@christogrozev) March 29, 2024