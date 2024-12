International Crăciunul Prințesei Kate: În vremuri de bucurie şi tristeţe, suntem cu toţii lumina celuilalt







Tradiționalul concert de colinde organizat de prințesa Kate la Westminster Abbey a fost transmis recent pe televiziunea britanică, oferind telespectatorilor o privire asupra unui eveniment emoționant care a avut loc în luna decembrie. Acesta marchează sfârșitul unui an greu pentru Kate Middleton, care a avut de înfruntat diagnosticul de cancer, dar și pentru familia regală, care a fost lovită de mai multe provocări.

Concertul de colinde de la Westminster Abbey, organizat de prințesa Kate

Evenimentul a avut loc pe 6 decembrie și a fost transmis telespectatorilor aproape o lună mai târziu. Ceremonia, intitulată „The Together at Christmas Carol Service”, a fost un moment emoționant pentru toți participanții, dar și pentru Kate Middleton, care a înfruntat un an extrem de dificil, începând cu diagnosticarea sa cu cancer în martie anul trecut.

În timpul evenimentului, prințesa a transmis un mesaj puternic, în care a vorbit despre importanța sprijinului reciproc în comunitate: „Această slujbă de Crăciun este o celebrare sinceră a fiecăruia dintre voi. Este, de asemenea, o reamintire a faptului că de Crăciun, la fel ca pe tot parcursul anului, trebuie să strălucim unii pentru alţii, deoarece în vremuri de bucurie şi tristeţe, suntem cu toţii lumina celuilalt. Vă doresc dumneavoastră şi celor dragi un Crăciun foarte fericit!”

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Familia regală, la concertul de colinde

Cuplul regal a fost însoțit de cei trei copii ai lor: prinții George și Louis, în vârstă de 11 și 6 ani, și prințesa Charlotte, în vârstă de 9 ani.

În cadrul ceremoniei, prințul William a citit din Biblie, iar alături de el, actorul Richard E. Grant, Michelle Dockery din „Downton Abbey” și Sophie Okonedo, nominalizată la Oscar în 2005 pentru „Hotel Rwanda”, au susținut lecturi speciale.

Această seară de colinde a fost un moment de unitate pentru întreaga familie regală, care a demonstrat sprijinul reciproc într-un an dificil.

Un an dificil pentru Kate Middleton și familia regală

Acest concert de colinde încheie un an extrem de dificil pentru familia regală și pentru Kate Middleton. În februarie și martie, atât regele Charles al III-lea, cât și prințesa Kate au anunțat public că suferă de cancer, însă natura acestora nu a fost dezvăluită.

Regele Charles al III-lea este încă sub tratament, în timp ce Kate Middleton a anunțat în septembrie că a încheiat chimioterapia.

După o perioadă de absență, prințesa a reapărut în media în ultimele luni, mai întâi la 15 iunie, cu ocazia paradei de ziua regelui Charles la balconul Palatului Buckingham, iar apoi la finala Wimbledon, la începutul lunii iulie, unde a prezentat trofeul câștigătorului turneului de tenis, spaniolul Carlos Alcaraz, scrie News.ro