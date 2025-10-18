Austria se alătură statelor UE care sprijină sancțiunile împotriva Rusiei

Guvernul de la Viena a anunțat sâmbătă că va susține cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, marcând o schimbare de atitudine față de opoziția exprimată anterior. Această decizie elimină unul dintre principalele obstacole din calea adoptării noilor măsuri, care urmează să fie discutate și aprobate la începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters.

Miniștrii de externe ai statelor membre sunt convocați luni la Luxemburg pentru finalizarea noului set de sancțiuni, adoptat ca răspuns la continuarea agresiunii militare a Moscovei asupra Ucrainei.

Anterior, Austria condiționase sprijinul său de deblocarea unei părți a activelor rusești înghețate, solicitând măsuri compensatorii pentru pierderile suferite de banca austriacă Raiffeisen Bank International, vizată de sancțiuni impuse de Rusia.

„Austria sprijină menținerea presiunii asupra Rusiei și va aproba luni al 19-lea pachet de sancțiuni”, a transmis Ministerul de Externe de la Viena într-un comunicat oficial.

Proiectul include măsuri stricte în domeniul energiei și al finanțelor, printre care interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027 – o dată-limită devansată cu un an față de termenul stabilit anterior. De asemenea, se preconizează sancțiuni suplimentare asupra entităților ruse și restricții financiare menite să limiteze accesul Moscovei la resurse economice critice.

Slovacia și-a exprimat propriile rezerve față de unele măsuri incluse în pachet. Diplomați europeni au precizat însă că, în cursul zilei de luni, Comisia Europeană va transmite o scrisoare oficială pentru a aborda preocupările Bratislavei. Până la acest moment, nici autoritățile slovace, nici reprezentanții Comisiei nu au oferit comentarii suplimentare.

Pentru a deveni activ, noul set de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Până în prezent, blocul comunitar a introdus 18 pachete succesive de sancțiuni începând din februarie 2022, cu scopul de a slăbi capacitatea financiară a Rusiei de a continua războiul. Aceste măsuri au inclus înghețarea de active, limitarea tranzacțiilor financiare și interzicerea aproape totală a importurilor de petrol rusesc.

Adoptarea celui de-al 19-lea pachet ar marca o nouă etapă în efortul UE de a intensifica presiunea asupra Moscovei, într-un context geopolitic tensionat și cu efecte majore asupra securității energetice a continentului.