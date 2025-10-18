Refuz din partea lui Trump. Rachetele Tomahawk nu vor ajunge în Ucraina

Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina nu este o opțiune luată în calcul de Statele Unite. Informațiile au apărut în presa străină după întrevederea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Trump a sugerat că atât Ucraina, cât și Rusia ar putea „să își declare victoria” și „să lase istoria să decidă”.

Potrivit informațiilor publicate de Axios și CNN, discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski au fost tensionate, surse apropiate declarând că întâlnirea „nu a fost ușoară”, iar pe alocuri chiar „incomodă” și „emoțională”.

După întrevederea de la Casa Albă, Donald Trump nu a oferit nicio certitudine în privința furnizării de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, afirmând că părțile implicate în conflict ar trebui „să se oprească acolo unde se află” pe linia frontului.

Donald Trump a făcut aceste declarații în timp ce se îndrepta spre reședința sa privată din Florida, afirmând că atât Ucraina, cât și Rusia ar trebui „să se oprească imediat” acolo unde se află linia frontului. „Urmați linia frontului, oriunde ar fi ea, altfel lucrurile se complică prea mult”, a subliniat fostul președinte, sugerând că orice avans militar suplimentar ar îngreuna perspectivele unui acord de pace.

El a descris discuțiile purtate cu Volodimir Zelenski ca fiind „foarte interesante și cordiale”, precizând că același mesaj l-a transmis și lui Vladimir Putin: „este timpul să înceteze uciderile și să încheie un ACORD!”.

Volodimir Zelenski a venit la Casa Albă cu intenția de a aborda un posibil acord militar, care ar presupune ca Ucraina să ofere tehnologie pentru drone industriei de apărare americane, în schimbul obținerii de rachete Tomahawk.

În conferința de presă comună, el a confirmat că subiectul rachetelor și al cooperării tehnologice a fost discutat, însă nici el, nici Donald Trump nu au oferit detalii despre eventuale înțelegeri concrete.

Întrebat dacă are încredere că Statele Unite vor furniza aceste rachete, Zelenski a declarat că este „realist”, subliniind că decizia trebuie analizată cu atenție pentru a evita escaladarea conflictului.

Liderul Ucrainei a mai precizat că liderii au decis să amâne discuția pe acest subiect sensibil, deoarece „nimeni nu dorește – adică, Statele Unite nu doresc – o escaladare”.

Donald Trump a continuat să susțină public ideea că Vladimir Putin ar fi dispus să încheie conflictul, însă Volodimir Zelenski s-a arătat reticent, insistând că este nevoie de o presiune internațională mult mai fermă asupra Moscovei.

După întâlnirea de la Casa Albă, liderul ucrainean a informat statele europene aliate, care au anunțat că își vor intensifica sprijinul militar și diplomatic pentru Kiev și vor încuraja Rusia să se angajeze în negocieri credibile.

Cancelarul german Friedrich Merz, alături de alți lideri europeni, a lăudat „strânsa cooperare transatlantică” și a subliniat că este momentul ca Ucraina „să aibă un plan de pace”.

Zelenski a confirmat că discuțiile vor continua la nivelul consilierilor de securitate națională, în vederea coordonării unei abordări comune privind următoarele etape ale conflictului.

Volodimir Zelenski a sosit la Washington cu speranța că recentele reușite diplomatice ale lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, împreună cu poziția tot mai critică a acestuia față de Vladimir Putin, vor crea premisele unui progres real pentru Ucraina.

Totuși, vizita s-a încheiat fără o decizie concretă, Trump reiterând că este convins că liderul rus „vrea să pună capăt războiului” și exprimându-și dorința ca acest lucru să se întâmple „fără a se pune problema rachetelor Tomahawk”.

Procesul diplomatic privind oprirea invaziei ruse rămâne blocat, mai ales după summitul Trump-Putin din Alaska, din luna august, considerat de analiști drept un pas care a oferit Moscovei timp suplimentar.

În prezent, Trump se pregătește pentru o nouă întâlnire cu Putin, programată la Budapesta în următoarele săptămâni, eveniment care ar putea influența decisiv direcția negocierilor.