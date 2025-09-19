UE cere sancțiuni rapide și solidare, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian estonian

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat vineri liderilor europeni să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la incidentul din Estonia, relatează The Guardian. Von der Leyen a subliniat că Europa este alături de Estonia și va răspunde ferm fiecărei provocări.

„Europa este alături de Estonia în fața ultimei încălcări a spațiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în același timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce amenințările se intensifică, la fel se va întâmpla și cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a reacționat pe X, descriind încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești drept o „provocare extrem de periculoasă”. Aceasta este a treia astfel de încălcare a spațiului aerian al UE în ultimele zile, crescând tensiunile din regiune.

„UE este pe deplin solidară cu Estonia. Vom continua să sprijinim statele membre în consolidarea apărării lor cu resurse europene. Putin testează determinarea Occidentului. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune.”

Și ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis vineri un mesaj prin care condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Ea a calificat această acțiune drept „iresponsabilă” și a explicat că reprezintă un semnal că agresorul încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita costurile războiului său.

„România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Această acțiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul prin orice mijloace posibile”, a transmis Oana Țoiu pe platforma X.

Ministrul român a mai spus că incidentul oferă un motiv în plus pentru adoptarea și aplicarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei:

„În calitate de stat membru al UE și aliat NATO, și ca țară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România își exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”. Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei, marcând o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO. Incidentul a fost confirmat de Ministerul de Externe al Estoniei, care a convocat imediat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.