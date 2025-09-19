International Breaking news

Rusia a încălcat spațiul aerian NATO, în Estonia, cu avioane militare

Rusia a încălcat spațiul aerian NATO, în Estonia, cu avioane militare
Avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al NATO, în Estonia, vineri, au declarat oficialii estonieni. Incursiunea ilegală a aparatelor de luptă rusești marchează o nouă provocare în apropierea flancului estic al NATO. Incursiunea rusă a avut loc deasupra Golfului Finlandei.

Trei avioane de vânătoare din Federația Rusă au intrat în spațiul aerian al Estoniei, timp de câteva minute, în cursul zilei de vineri, apoi au ieșit, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Estonia.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna într-un comunicat.

Este vorba despre trei avioane rusești MIG-31, care au violat spațiul aerian din Estonia timp de 12 minute, fără permisiune. Ministerul Apărării din Estonia a raportat, la rândul său, această incursiune rusească în spațiul NATO.

Estonia, situată în partea de sud a Golfului Finlandei, este aproape de Rusia și fosta sa capitală, Sankt Petersburg. Estonia este membră NATO din 2004 și, în calitate de membră a alianței politice și militare, care cuprinde 32 de țări, poate apela la alți parteneri pentru sprijin militar, dacă este cazul.

Dar NATO nu a răspuns încă la această încălcare a spațiului său aerian. Însă liderii Alianței Nord-Atlantice au arătat, în ultimele săptămâni o opoziție puternică față de acțiunile Rusiei, în special după incursiunea din Polonia din 10 septembrie, cu drone venite dinspre Belarus.

Iar la începutul acestei săptămâni, NATO a trimis primele sale avioane pentru a apăra ceea ce numește flancul său estic, în urma incursiunii în Polonia. Mai multe țări sunt implicate în program, inclusiv Regatul Unit, Finlanda și Germania.

Reamintim că tensiunile au crescut în regiune în ultimele săptămâni, Rusia fiind acuzată că amenință Finlanda vecină și că trimite drone în Polonia, în timp ce războiul cu Ucraina continuă.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că „testarea din ce în ce mai extinsă a frontierelor de către Rusia și agresivitatea crescândă trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice.”

Iar prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat, în legătură cu avioanele de vânătoare britanice Typhoon, care patrulează cerul polonez la începutul acestei săptămâni, că acest comportamentul „imprudent al Rusiei este o amenințare directă la adresa securității europene și o încălcare a dreptului internațional. Aceste aeronave nu sunt doar o demonstrație de forță - sunt vitale pentru descurajarea agresiunii.”

