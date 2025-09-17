Estonia construiește un șanț antitanc de 40 kilometri la granița cu Rusia

Estonia a început lucrările pentru realizarea unui sistem defensiv de aproape 40 de kilometri de șanțuri antitanc la frontiera sud-estică cu Rusia, a relatat televiziunea publică ERR. „În nord-est avem deja un obstacol natural major, râul Narva, iar în est lacul Peipus. În sud-est, pentru a opri inamicul, planul prevede săparea a 40 de kilometri de șanțuri antitanc, pe întreaga lungime necesară a frontierei”, a declarat locotenent-colonelul Ainar Afanasjev din Statul Major al Forțelor de Apărare Estoniene, citat de Le Figaro.

Conform oficialului estonian, finalizarea acestor instalații este estimată „până la sfârșitul anului 2027”. În plus, planul cuprinde amplasarea a 600 de buncăre, fie deja săpate în sol, fie instalate în apropierea pozițiilor stabilite.

Primele rezultate sunt vizibile lângă satul Vinski, la granița cu Rusia, unde a fost excavat recent un șanț de 500 de metri chiar în fața gardului de delimitare. ERR precizează că, în continuare, șanțurile vor fi amplasate în interior, acolo unde există deja dinți de dragon și sârmă ghimpată.

„Anul acesta se preconizează construirea a două baze fortificate: una în nord-estul Estoniei și cealaltă în sud-est, incluzând până la 14 buncăre”, a explicat Armin Siilivask, responsabil de proiect în cadrul Centrului de Investiții pentru Apărare.

Zona de apărare proiectată la frontiera estică se va extinde pe circa 100 de kilometri lungime și 40 de kilometri adâncime, pornind de la limita terestră. Majoritatea lucrărilor se desfășoară în zone împădurite, unde supravegherea este dificilă, întrucât frontiera ruso-estonă urmează cursuri de apă.

Autoritățile de la Tallinn au subliniat că nu există în prezent o amenințare militară directă, însă pregătirea rămâne esențială. Aceste fortificații au rolul de a încetini un potențial avans al forțelor ruse și de a câștiga timp în cazul unei incursiuni.

Estonia nu este singura țară baltică ce ia astfel de măsuri. În luna mai, Lituania a anunțat alocarea a 1,1 miliarde de euro pentru consolidarea granițelor cu Rusia și Belarus, inclusiv prin utilizarea de mine antitanc.