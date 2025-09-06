International Trenul lui Kim Jong-un: un bunker pe șine. Siguranță maximă garantată







Trenul lui Kim Jong-un a atras din nou atenția internațională la sosirea liderului nord-coreean la Beijing, pe 2 septembrie 2025, pentru un summit cu Xi Jinping.

Această adevărată fortăreață pe șine combină securitatea maximă cu mobilitatea strategică, stârnind atât fascinație, cât și îngrijorare.

Conform Ministerului sud-coreean al Unificării, trenul este conceput să reziste celor mai extreme atacuri și oferă niveluri de protecție greu de egalat, fiind mai greu de anticipat decât orice alt mijloc de transport convențional.

Fabricat la Pyongyang în mai multe exemplare aproape identice, trenul lui Kim Jong-un are aproximativ 90 de vagoane complet blindate.

Fiecare componentă, de la podea și pereți până la geamuri, este întărită pentru a proteja împotriva gloanțelor și explozibililor.

Conform Ministerului sud-coreean, unele vagoane sunt echipate cu arme de asalt și chiar cu un elicopter pregătit pentru situații de urgență. Această configurație arată că siguranța personală a liderului este o prioritate strategică extremă, depășind orice constrângeri logistice.

Pierre Rigoulot, specialist în Coreea de Nord, subliniază că obsesia pentru siguranță nu este nouă: „Familia conducătoare a fost mereu precaută în privința călătoriilor.

Tatăl și bunicul lui Kim Jong-un au împărtășit aceeași prudență extremă.” Pentru Kim, chiar dacă este obișnuit să zboare cu avionul, trenul reprezintă un compromis ideal între mobilitate și protecție.

Deși impresionant prin robusteză, trenul prezintă și anumite limitări tehnice. Din cauza greutății enorme, viteza sa nu depășește 60 km/h, ceea ce îl face mai lent decât un avion, dar oferă un avantaj considerabil în materie de siguranță.

Interiorul nu este doar blindat: trenul include birouri sofisticate, garaje pentru vehiculele liderului și zone asemănătoare unor buncăre, reflectând paranoia regimului nord-coreean.

Trenul a fost folosit pentru câteva călătorii internaționale, în special în China și Singapore. Avionul oficial al regimului, Chammae-1, un model sovietic vechi, rămâne secundar din cauza fiabilității reduse.

Imaginile difuzate de presa nord-coreeană arată interioare luxoase, dar funcționale, menite să asigure continuitatea activităților diplomatice și a securității, chiar și în timpul deplasărilor.

Existenta acestui tren al lui Kim Jong-un are implicații ce depășesc securitatea individuală. Diplomatic, simbolizează modul în care Pyongyang combină tehnologia, misterul și spectacolul pentru a-și afirma puterea și a impresiona interlocutorii internaționali.

Din punct de vedere economic și logistic, întreținerea unui astfel de tren necesită resurse considerabile, transmițând totodată mesajul clar că siguranța liderului este prioritară.

Pe plan regional, trenul evidențiază complexitatea și importanța strategică a deplasărilor lui Kim. Fiecare călătorie devine un indicator al prudenței extreme a regimului față de amenințările externe și un instrument de propagandă internațională.

Observatorii rămân atenți la următoarele sale deplasări, conștienți că acest tren unic ar putea influența modul în care este perceput leadershipul nord-coreean.