International Rusia amenință Europa din cauza garanţiilor de securitate pentru Ucraina







Rusia a calificat joi garanţiile de securitate cerute de Ucraina drept „garanţii de pericol pentru continentul european”, într-o declarație făcută de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zakharova. Ea a subliniat că Moscova consideră „absolut inacceptabile” aceste propuneri, formulate de președintele Volodimir Zelenski și dezbătute în cadrul unei reuniuni a așa-numitei „Coaliții a voluntarilor”, potrivit AFP.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova, a reiterat că Moscova apreciază drept „total inadmise” garanţiile de securitate cerute de preşedintele Volodimir Zelenski, care urmează să fie analizate joi în cadrul unei întâlniri a aşa-numitei „Coaliţii a voluntarilor”.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a declarat aceasta, în timpul unei conferințe de presă la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski se va afla joi la Paris, unde va lua parte la un summit alături de mai mulţi şefi de stat şi de guvern europeni, dedicat discuţiilor privind garanţiile de securitate ale Ucrainei, a precizat pentru AFP o sursă politică.

Maria Zakharova a subliniat că Rusia respinge orice formă de „intervenţie externă” în Ucraina, „indiferent de modalitatea acesteia”, în timp ce unele state europene s-au arătat dispuse să trimită trupe ca parte a unui eventual acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat aceasta.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, solicită Kievului să transfere Rusiei cele patru regiuni ucrainene pe care susţine că le-a încorporat începând din septembrie 2022. Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. alături de Crimeea, anexată în 2014, precum şi să renunţe la obiectivul aderării la NATO.

Aceste cerinţe sunt considerate inadmise de autorităţile ucrainene şi de partenerii lor occidentali, care afirmă că o astfel de capitulare ar submina principiile dreptului internaţional şi securitatea europeană.