Zelenski, întâlnire cu liderii europeni joi, la Paris







Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi prezent joi la Paris, unde va participa la un summit cu mai mulţi lideri europeni pe tema garanţiilor de securitate ale Ucrainei, a declarat pentru AFP o sursă politică. Întâlnirea se desfăşoară într-un moment în care Rusia îşi întăreşte poziţiile pe front, iar negocierile internaţionale, inclusiv cele mediate de Statele Unite, stagnează.

Conform informațiilor obținute de AFP, Volodimir Zelenski va sta joi la aceeași masă cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre viitorul garanțiilor de securitate ale Ucrainei. Reuniunea are loc la Paris, într-un moment în care războiul intră într-o fază critică, cu Rusia controlând aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Sursa citată, care a preferat să rămână anonimă, a explicat că summitul are o dublă miză: asigurarea sprijinului militar și politic pentru Kiev și relansarea dialogului diplomatic, chiar dacă precedentele încercări au eșuat.

Deși rolul Statelor Unite rămâne crucial, o eventuală participare a lui Donald Trump la reuniunea de la Paris „nu este prevăzută pentru moment”, potrivit sursei europene. Această absență ridică întrebări despre eficiența eforturilor diplomatice, mai ales în condițiile în care Washingtonul a fost, încă de la început, principalul susținător militar și financiar al Kievului.

Demersurile diplomatice pentru găsirea unei soluţii la războiul din Ucraina s-au intensificat în ultimele săptămâni, sub coordonarea lui Donald Trump, care a avut o întrevedere în Alaska, de Sfânta Maria, cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Ucraina a acuzat Rusia că trage de timp în negocierile pentru pace. Ucraina susține că Rusia se folosește de pretextul negocierilor, pentru a pregăti noi atacuri militare. În prezent, armata rusă deține controlul asupra a 20% din suprafața Ucrainei și se află într-o poziție favorabilă pe câmpul de luptă.

Rusia a atacat Ucraina în februarie 2022, declanșând cel mai sever război din Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a soldat cu zeci de mii de victime de ambele tabere.