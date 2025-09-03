International Putin: Zelenski să vină la Moscova. Răspunsul fulger al Ucrainei







Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a calificat miercuri drept „inacceptabilă” propunerea preşedintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski să se desfăşoare la Moscova. Declaraţia vine în contextul presiunilor internaţionale tot mai mari pentru reluarea procesului de pace, potrivit Reuters.

„În acest moment, cel puţin şapte ţări sunt dispuse să fie gazda unei întâlniri între liderii Ucrainei şi Rusiei pentru a pune capăt războiului”, a scris Sibiga pe platforma X.

Potrivit oficialului ucrainean, Austria, Vaticanul, Elveţia, Turcia şi trei state din Golf şi-au exprimat disponibilitatea de a organiza reuniunea. Sibiga a descris aceste opţiuni ca fiind „serioase” şi a reafirmat că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin în oricare dintre aceste locaţii.

„Cu toate acestea, Putin continuă să-i încurce pe toţi făcând propuneri despre care ştie că sunt inacceptabile”, a mai spus Sibiga, subliniind că doar presiunea internaţională sporită asupra Moscovei îl poate determina pe liderul rus „să ia în sfârşit în serios” iniţiativa de pace impulsionată de preşedintele american Donald Trump.

La finalul vizitei sale în China, Vladimir Putin a declarat că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski, confirmând totodată că preşedintele Trump i-a cerut să accepte o astfel de reuniune.

„Nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are ea sens? Vom vedea! Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova şi această întâlnire va avea loc”, a spus liderul de la Kremlin, adăugând că discuțiile trebuie „bine pregătite pentru a da rezultate”.

Seria de întâlniri la nivel înalt iniţiate de Trump după summitul cu Putin din Alaska, pe 15 august, nu a adus rezultate concrete privind încetarea războiului. Moscova insistă pe aspectele teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni cer garanţii de securitate pentru Ucraina.

Zelenski a respins categoric orice cedare de teritorii către Rusia, iar Moscova se opune desfăşurării de trupe NATO ca element de garanţie. Între timp, statele europene continuă să ofere sprijin militar şi financiar Ucrainei şi presează pentru trimiterea unor forţe de menţinere a păcii, opţiune respinsă de Rusia.

Autorităţile de la Moscova au acuzat miercuri că preşedintele ucrainean a respins toate propunerile de compromis, motiv pentru care „nu există deocamdată condiţii” pentru o întâlnire Putin–Zelenski, chiar dacă aceasta este solicitată atât de Kiev, cât şi de Trump şi de aliaţii europeni ai Ucrainei.