International Putin respinge acuzațiile privind un atac asupra Europei. Declarații neașteptate ale liderului rus, aflat la Beijing







Ptuin, declarații neașteptat de calme, nici o amenințare, consemnate de Sky News. La Beijing, Xi Jinping găzduiește pentru prima dată împreună pe Vladimir Putin și Kim Jong Un, alături de alți lideri invitați la parada care marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Asia.

Evenimentul are o încărcătură geopolitică majoră și proiectează o imagine de unitate între Moscova, Beijing și Phenian. Kim a ajuns în capitala chineză cu trenul, urmând să aibă întrevederi bilaterale.

În marja evenimentului, Vladimir Putin a respins afirmațiile că Moscova ar plănui un atac asupra Europei, catalogând asemenea scenarii drept alarmiste. Totodată, el a afirmat că Rusia „nu s-a opus” aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, însă statutul NATO rămâne „inacceptabil” pentru Kremlin. Declarațiile au fost făcute alături de premierul slovac Robert Fico.

Pe front, Moscova a lansat un atac rar în plină zi asupra Kievului, după valurile de lovituri masive din ultimele zile asupra infrastructurii ucrainene. Autoritățile ucrainene au raportat victime și pagube considerabile, în timp ce Occidentul discută noi pachete de sancțiuni.

Analiza zilei făcută de Sky News subliniază că limbajul folosit de Putin a fost neobișnuit de conciliant pe trei direcții.

(1) acceptarea, la nivel declarativ, a drumului Ucrainei spre UE.

(2) deschiderea de a coopera cu SUA – și chiar cu Ucraina – la centrala nucleară ocupată de la Zaporijjia

(3) posibilitatea „de a găsi un consens” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

În practică însă, inițiativele de acest tip au venit, de regulă, cu „șnururi” atașate: Kremlinul respinge prezența oricăror trupe NATO/occidentale în Ucraina în cadrul unor eventuale garanții, iar condiționările reîmping discuțiile la punctul de plecare.

Declarațiile despre un posibil „consens” pe garanții de securitate vin după summitul Putin–Trump din Alaska, de la mijlocul lui august, când părțile au vorbit despre „înțelegeri” ce ar putea deschide calea spre negocieri.

Ulterior, Moscova a nuanțat că nu va accepta niciun aranjament care să implice NATO pe teren, iar diplomația rusă insistă ca extinderea Alianței să fie tratată drept „cauză de fond” a războiului. Cu alte cuvinte, „consensul” pare mai curând pe termenii Rusiei.

Deși Europa privește cu scepticism schimbarea de ton, adresantul principal pare a fi Casa Albă. Putin semnalează că Rusia „vrea pace”, împingând presiunea diplomatică asupra Kievului și căutând să evite un nou val de sancțiuni americane. Administrația Trump a transmis însă că ia în calcul măsuri suplimentare dacă Moscova nu se angajează real în demersurile de pace.