EVZ Special Întâlnirea Trump–Putin din Alaska, văzută ca o nouă Yalta a secolului XXI







De zile bune, conflictul militar dintre Ucraina și Rusia reprezintă cel mai important subiect la nivel internațional. Vicepreședintele american J.D. Vance, de exemplu, a declarat că Rusia a făcut concesii importante, inclusiv renunțarea la încercarea de a impune un regim marionetă în Ucraina și acceptarea unor garanții teritoriale pentru Kiev. El rămâne optimist cu privire la posibilitatea medierei americane în vederea unui acord de pace.

Fostul ministru de Externe al României, Adrian Severin, a venit cu mai multe detalii despre cele întâmplate în lume în cadrul unui podcast marca EVZ, moderat de jurnalistul și istoricul Dan Andronic. Episodul integral poate fi urmărit pe pagina de YouTube „HAI România”.

Un important subiect atins a fost întâlnirea din Alaska dintre dintre Donald Trump și Vladimir Putin din data de 15 august. Vladimir Putin, în declarațiile sale, a vorbit despre rădăcinile conflictului, precum expansiunea NATO, și a precizat că aceste subiecte trebuie abordate pentru a obține o pace de durată. Donald Trump, pe de altă parte, a descris întâlnirea ca fiind „extrem de productivă”.

„Toți am comentat, cei din presă care au văzut ce s-a întâmplat. Și când zic toți, mă refer de la Wall Street Journal, New York Times, CNN, Fox News. Jurnaliștii au interpretat evenimentul ca fiind un eșec al lui Donald Trump, plecând de la durata scurtă a întâlnirii, de la conferința de presă, care n-a fost conferința de presă, ci s-au citit câteva declarații”, a declarat în cadrul podcastului Dan Andronic. „Acum, văzând ce s-a spus și s-a întâmplat în ultima vreme, mai putem spune că a fost o victorie a lui Vladimir Putin și o înfrângere a lui Donald Trump?”, întreabă apoi jurnalistul.

Adrian Severin oferă un răspuns și spune că, încă de la început, din primul moment, s-a îndoit că se poate descrie evenimentul în termenii „înfrângerea lui X” și „victoria lui Y”. În opinia sa, n-a învins niciunul dintre cei doi lideri. „Amândoi au eșuat în încercarea lor, oricare ar fi fost aceea. În momentul în care această întâlnire era pe punctul să aibă loc, am sintetizat într-un simplu titlu și anume Yalta din Alaska”, a continuat apoi fostul ministru de Externe.

El face referire la acordurile luate în februarie 1945, la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, în cadrul Conferinței de la Yalta (4 – 11 februarie 1945). Aceasta a avut loc în Crimeea și i-a reunit pe cei trei mari lideri ai Aliaților: Franklin D. Roosevelt, președintele SUA, Winston Churchill, prim-ministrul Marii Britanii și Iosif Stalin, liderul URSS. Adrian Severin a explicat că acolo și atunci s-a stabilit reîmpărțirea lumii și a sferelor de influență.

Iar asta se urmărește și acum, dar într-o altă ordine de idei. După părerea lui Adrian Severin, Rusia a încercat să ostilizeze cât mai puțin populația ucraineană, pentru că acțiunile au fost gândite în perspectivă, s-a luat în calcul că, totuși, rușii vor trebui să trăiască cu această populație. „Nu ca o putere ocupantă neapărat, dar ca o putere din vecinătatea. Vecinătatea apropiată era o formulă pentru a marca o anumită sferă de influență”, a mai spus fostul ministru. El subliniază faptul că ocuparea întregii Ucraine ar reprezenta un fruct otrăvit pentru Rusia.

„Rusia nu are nevoie de întreaga Ucraine. Nu are nevoie să-și asume sarcina administrării acestei țări mari și cu o populație foarte numeroasă. Și la Yalta, într-adevăr, s-a spus ce se va întâmpla, care va fi ordinea lumii după război. Și s-a stabilit, până la urmă, că lumea se împarte în două jumătăți, să spunem așa. Una dominată de Uniunea Sovietică, de Rusia Sovietică, iar cealaltă de către Statele Unite ale Americii. Fiecare și-a ocupat bucata ei de Europa după sfârșitul războiului și fiecare s-a organizat în această jumătate, inclusiv pentru a face față potențialei amenințări din partea celeilalte”, a mai explicat apoi Adrian Severin.

De asemenea, el a subliniat că acum se vorbește foarte mult despre pacea, iar în viziunea sa, pacea nu înseamnă absența războiului. „Pacea nu înseamnă armistițiu. Pacea nu înseamnă oprirea luptelor. Pacea nu înseamnă oprirea luptei. Pacea înseamnă un set de reguli pe care toate părțile combatante sunt de acord să le pună în aplicare. Iar atât timp cât acest set de reguli se respectă, putem vorbi despre o anumită ordine. Ordinea înseamnă pace. Pace înseamnă ordine”, a declarat fostul ministrul în cadrul podcastului.