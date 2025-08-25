Economie Agricultura moldovenească, la standarde europene cu sprijin japonez. Tehnică japoneză și credite avantajoase din 2026







Republica Moldova. Agricultorii din Republica Moldova vor beneficia de o nouă schemă de finanțare pentru achiziționarea utilajelor moderne, prin extinderea proiectului „Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol” (MAME), dezvoltat cu sprijinul Japoniei. Noul program va oferi dobânzi reduse, perioade extinse de rambursare și proceduri simplificate de acces. Acestea vor facilita accesul la echipamente performante pentru agricultori.

Negocieri avansate între oficialii de la Chișinău și partenerii japonezi

Proiectul „Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol” (MAME) este dezvoltat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA). Acesta urmează să continue printr-o nouă etapă, programată să înceapă în prima jumătate a anului 2026. Negocierile dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentanții japonezi sunt deja în plină desfășurare. Ministra Ludmila Catlabuga a discutat recent cu delegația condusă de Takashi Hibino despre detaliile tehnice ale lansării. Noul produs financiar va include dobânzi reduse, perioadă extinsă de rambursare și proceduri simplificate de accesare pentru agricultori.

Programul vizează consolidarea competitivității fermierilor prin acces la utilaje agricole performante și la echipamente destinate reducerii riscurilor climatice, în special pentru livezi. Până în prezent, sute de agricultori au beneficiat de mecanisme avantajoase prin proiectul MAME. Aceștia au reușit să achiziționeze tractoare, combine, semănători, grape, remorci, utilaje de recoltare și echipamente pentru protecția culturilor. Agricultorii susțin că extinderea programului este esențială pentru creșterea productivității și atragerea tinerilor în agricultură, datorită accesului mai facil la tehnică modernă.

Importanța modernizării tehnicii agricole a fost subliniată și de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta a declarat recent că Republica Moldova este deja printre primii cinci exportatori de prune la nivel mondial. „Fructele noastre ajung peste hotare! Agricultorii noștri au nevoie de sprijin. Ne dorim să creștem exportul în Uniunea Europeană. Însă, pentru asta avem nevoie de investiții importante, astfel încât agricultura noastră să fie la standarde de calitate internaționale”, a precizat Grosu într-o postare de pe pagina sa oficială de Facebook.

Republica Moldova are deja semnate circa 40 de acorduri de colaborare cu Japonia. Majoritatea acestora vizează sprijin financiar și tehnic pentru agricultori. În plus, Japonia este un partener strategic și în domeniul investițiilor industriale. Companii precum „Sumitomo” și „Fujikura” contribuie cu zeci de milioane de euro și mii de locuri de muncă. Continuarea proiectului MAME demonstrează că parteneriatul moldo-japonez rămâne unul solid. Acesta este menit să sprijine agricultura și să impulsioneze economia națională pentru agricultori.