Procurorul general, despre dosarul Georgescu: Conexiuni clare și documentate cu Rusia

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marți, că există inculpaţi în dosarul lui Călin Georgescu care au legături clare şi documentate cu Federaţia Rusă. „Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă”.

Procurorul a precizat că unii dintre inculpaţii cercetaţi în dosarul lui Georgescu au legături clare şi documentate cu Federaţia Rusă.

„Inculpatul pe care îl aveţi în poză momentul de faţă (n.r. în imagini erau Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Eugen Sechila) este în afara oricărui dubiu”, a spus acesta.

El a adăugat: „El este, de altfel, documentat în urma percheţilor informatice cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt de asemenea absolut certe şi în afara oricăror dubii”.

Procurorul a spus că persoanele care au legături cu Rusia au, de asemenea, filmări pe reţelele de socializare.

„O parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale, inclusiv unul dintre cei pe care îi aveţi în fotografii, este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse”, a mai spus acesta la Antena 3.

Alex Florenţa a mai afirmat, în timpul emisiunii, că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai complex din ultimii 35 de ani.

„În ultimii 35 de ani, cu siguranţă un caz de o asemenea complexitate nu s-a mai întâlnit. De altfel, jurisprudenţa în această materie lipseşte aproape cu desăvârşire şi este cu certitudine cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în ultima perioadă şi în aceşti 35 de ani, care are ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale”, a mai spus procurorul general, la Antena 3.