Rețeaua lui Călin Georgescu: Planuri secrete, arme și mesaje violente înainte de anularea alegerilor. Stenograme

Datele anchetei Parchetului General, prezentate în rechizitoriul de peste 320 de pagini, arată modul în care o rețea coordonată de Horațiu Potra pregătea acțiuni violente în București după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

În centrul acestei operațiuni se află fostul candidat Călin Georgescu și 20 de mercenari, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operarea cu materiale explozive și instigare publică.

Datele din rechizitoriu arată că membrii grupului lui Potra comunicau prin grupuri de WhatsApp și difuzau pe TikTok mesaje care incitau la violență. Horațiu Potra aștepta instrucțiuni directe de la Călin Georgescu, în timp ce publicul era provocat la acțiuni antisociale.

În telefonul lui Potra au fost găsite înregistrări video realizate pe 7 decembrie 2024, în Dubai, în tranzit din Congo spre România, în care acesta își manifesta nemulțumirea față de situația politică și instiga explicit la revoltă: ieșirea în stradă „cu parul” și protejarea libertății prin acțiuni violente.

„Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violențe. Asta-i o vrăjeală! Nu merge, în România s-o dovedit (…) De aia vă zic, oameni buni, ieșiți pentru libertatea voastră, pentru copiii voștri, o să vă bage ăștia-n război, vă trimit în război în Ucraina carne de tun, o să vedeți, o să fie prea târziu.

Dac-acuma nu vă treziți, nu visați că, bă, se reface turul și câștigă Georgescu… cu majoritate… cu 60%. Nu, pentru că n-o să-l mai bage la alegeri și chiar dacă-l bagă, le falsifică pe față. Iese și zice… a câștigat Gheorghe sau altcineva. Nu visați, oameni buni! Aicea globaliștii au ajuns în România, au pus mâna pe România, îi gata.

Dacă poporul nu se revoltă acuma, suntem morți toți: noi, copiii noștri, tot ce-aveți proprietăți se duce pe apa sâmbetei… Deci asta vă zic, eu vă îndemn, pe riscul meu personal, da? Să vină să mă aresteze DIICOT-ul, SRI-ul, SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ia să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă: români, ieșiți cu parul și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”

„Da’ vin în România, că nu mi se pare normal. Și hai să vedem atuncea care-s românii ăia patrioți, care au curaju’ să iasă. Dacă au curaju’. Și-i rog pe toți să iasă! Și nu tre’ să ieșim cu lozinci: ‘Vă rugăm, democrație!’. Nu. Cu paru’! Cu paru’ tră’ ieșit, că ăștia nu știu de altceva! Numa de frica parului știu! Așa trăbă’ ieșit!

O zi bună vă doresc! Și trăiască România! Liberă! Și Democratică! Salut!”

„N-am câștigat niciun ban în România, dar vin acasă. Să mă aresteze pe mine Iohannis! Mă doare în p…ă. Dar, uite aici! Eu instig la revoltă! Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă! Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre.

Băga-mi-aș ceva! Hai salut! Uite acum ajung la avion.”

Un moment cheie al planului a fost întâlnirea secretă dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu la un centru de echitație din Ciolpani. Procurorii arată că aici s-a discutat planul concret de desfășurare a acțiunilor violente în București pe 8 decembrie 2024, în timpul protestelor.

Martorii care lucrau la centrul de echitație au declarat că participanții erau stresați și că discuțiile s-au întrerupt brusc la intrarea lor, ceea ce indică caracterul confidențial al întâlnirii. Călin Georgescu conducea discuțiile, nepermițând nici măcar turnarea ceaiului, semnal al controlului strict și al tensiunii din cadrul reuniunii.

Cei 20 de mercenari care se deplasau la București au susținut că scopul călătoriei era „să se distreze” sau să meargă la meciul FCSB – FC Botoșani. Unii au spus că intenționau să viziteze magazine de articole airsoft. În realitate, procurorii demonstrează că deplasarea a fost atent coordonată de Horațiu Potra, cu stabilirea grupurilor și logisticii necesare, pentru a ajunge în Capitală într-un mod sincronizat și controlat.

În mașinile membrilor grupării s-au găsit arme albe – cuțite, pumnale, bastoane telescopice, box-uri, topoare –, pistoale și 65 de materiale pirotehnice de categoria F4, cu potențial distructiv ridicat. Aceasta indică o pregătire premeditată și mobilizare în masă, ceea ce demonstrează că planul nu era unul spontan.

Un fost luptător care a operat în Congo sub coordonarea lui Potra a declarat în fața procurorilor, cu identitate protejată, că gruparea putea introduce în bagaje orice fel de bunuri, inclusiv arme, fără control. Acesta a mai precizat că armele folosite în Congo semănau cu cele descoperite la Potra în România, sugerând continuitatea logistică și tactică a rețelei.

Această anchetă arată modul în care acțiunile coordonate, discuțiile intense și mesajele publice au creat un plan bine organizat pentru destabilizarea ordinii constituționale. În fața procurorilor, Georgescu și Potra trebuie să răspundă pentru instigare, violență și pregătirea unor acțiuni subversive care vizau Capitala.