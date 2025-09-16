Horațiu Potra vrea să ceară azil în Rusia. Ce informații dețin autoritățile române

Procurorul general al României, Alex Florența, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că există indicii potrivit cărora Horațiu Potra, lider al unei grupări paramilitare și inculpat într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, ar fi demarat demersuri pentru a obține azil politic în Federația Rusă.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a declarat Florența.

Întrebat de presă dacă Parchetul General știe locul exact unde se află Potra, procurorul a precizat: „Nu știm unde se află. Ne-a rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri, în orice caz”.

Oficialul a adăugat că, deși Potra nu a depus încă o cerere oficială de azil politic în Rusia, ancheta arată că acesta a încercat să inițieze procedurile necesare.

Horațiu Potra a fost dat în urmărire internațională după ce instanța a dispus arestarea sa preventivă. Potrivit informațiilor judiciare, el este considerat liderul unui grup paramilitar care plănuia acțiuni violente pe teritoriul României.

Potra, cunoscut drept „șeful mercenarilor români”, este descris de procurori ca având legături cu diverse rețele infracționale și conexiuni cu foști candidați politici.

În același dosar, fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false.

Alături de Georgescu și Potra, alte 21 de persoane au fost inculpate și trimise în fața instanței, conform surselor judiciare. Printre acestea se numără și fiul lui Horațiu Potra.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat printr-un comunicat oficial că „urmarea imediată a acțiunilor inculpaților a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională, precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii”.

Potrivit rechizitoriului, Horațiu Potra și gruparea coordonată de acesta plănuiau să organizeze pe 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale a României.

Procurorii arată că protestul, aparent spontan, ar fi urmat să fie de fapt o acțiune de război hibrid, menită să slăbească structura de putere a statului român.

Planul ar fi fost dejucat în ultimul moment, în urma unui apel la 112, iar autoritățile au împiedicat desfășurarea acțiunii.

Potra a revenit în România pe 6 decembrie 2024, după ce cu două zile înainte, pe 4 decembrie, se afla în Republica Congo.

În acea perioadă, spun procurorii, el ar fi fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării infracționale „Ciurarii”, specializată în trafic de persoane și proxenetism. Avram i-ar fi comunicat lui Potra că „mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție dorește să discute cu el.

Această întâlnire ar fi constituit punctul de pornire pentru coordonarea acțiunii violente plănuite la București.