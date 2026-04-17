Simion și Georgescu, întâlnire strategică înaintea moțiunii de cenzură anunțate de AUR

Anamaria Gavrila, Călin Georgescu, George Simion / sursa foto: Facebook
George Simion s-ar fi întâlnit vineri cu fostul candidat Călin Georgescu la Biblioteca Națională a României. Discuția purtată de cei doi ar fi durat aproximativ o oră, potrivit Gândul. Întâlnirea are loc într-un context politic tensionat, în care tabăra suveranistă încearcă să-și contureze direcția strategică pe fondul unor posibile schimbări la nivel guvernamental.

George Simion și Călin Georgescu, față în față

Petrișor Peiu a evitat să ofere detalii despre discuțiile dintre cei doi, explicând că nu ar fi fost informat în acest sens și că este vorba despre o întâlnire privată între oameni politici. Potrivit sursei, poziția acestuia alimentează speculațiile privind existența unor negocieri sensibile sau a unor scenarii aflate încă în fază incipientă.

În interiorul taberei suveraniste ar fi discutate mai multe variante, care includ atât declanșarea alegerilor anticipate, cât și formarea unui guvern de „reconciliere națională”, într-o încercare de repoziționare politică.

În acest context, numele lui Călin Georgescu este vehiculat pentru funcția de premier, idee susținută și de Clement Sava.

Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Se conturează scenariul unui guvern minoritar

În paralel, Nicușor Dan a purtat consultări cu liderii Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, discuțiile fiind centrate pe menținerea stabilității guvernamentale. Președintele a exclus în mod ferm posibilitatea de a desemna un premier PSD susținut de o majoritate formată împreună cu AUR.

Întâlnirea dintre Simion și Georgescu are loc pe fondul unor discuții privind retragerea miniștrilor PSD din Executiv și formarea unui guvern minoritar, variantă în care este luat în calcul Ilie Bolojan pentru conducerea acestuia. Acest scenariu ar putea redesena echilibrul politic din Parlament.

Simion, discuții cruciale cu Georgescu. AUR pregătește o moțiune de cenzură

În același timp, AUR a anunțat că va iniția o moțiune de cenzură, care ar urma să fie depusă în jurul datei de 13 mai, într-un demers ce ar putea accelera schimbările politice deja discutate. Inițiativa vine într-un moment în care presiunea asupra Guvernului este în creștere.

Vineri, Sorin Grindeanu a declarat că își dorește continuarea unei coaliții pro-europene, subliniind că Partidul Social Democrat nu va colabora cu formațiuni anti-europene și nu va susține guverne minoritare. Liderul social-democrat a adăugat că partidul este pregătit să intre la guvernare, dacă viitoarea formulă politică va respecta condițiile stabilite în urma consultărilor interne.

Grindeanu a evidențiat ponderea PSD în actualul Legislativ, afirmând că social-democrații au o forță comparabilă cu cea a Uniunea Salvați România și Partidul Național Liberal la un loc. În acest context, el a sugerat că formarea unei majorități stabile fără PSD este dificil de realizat.

Liderul PSD respinge scenariile fără social-democrați

Președintele PSD a transmis că, din punct de vedere aritmetic, o majoritate parlamentară nu poate fi construită fără implicarea PSD sau a AUR. Cu toate acestea, partidul nu ia în calcul participarea la o coaliție din care ar fi exclus, lăsând deschisă posibilitatea ca alte formațiuni să încerce alternative politice.

