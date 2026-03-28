Călin Georgescu s-a înscris pe o listă selectă, alături de Traian Băsescu și George Simion

Mai mulți politicieni români au afirmat, în diferite momente, că au fost ținta unor amenințări cu moartea transmise prin telefon, e-mail sau rețele sociale. În numeroase situații, aceste declarații nu au fost susținute de probe publice clare sau au rămas în stadiul unor plângeri penale.

Ultimul care se alătură acestei liste este Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

„Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”, a spus, miercuri seară, Călin Georgescu, fără să prezinte vreo dovadă.

În mai 2014, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a depus o plângere, susținând că a fost amenințat de fostul deputat Sebastian Ghiță.

„Aici am o plângere penală împotriva numitului Sebastian Ghiță, deputat, care acum o săptămână m-a sunat şi m-a ameninţat la telefon într-un mod josnic şi ruşinos. M-a ameninţat inclusiv cu moartea, adică o chestiune, în opinia mea, foarte gravă, şi, din această perspectivă, cred că este de datoria mea să dăm un semnal în această ţară că, cu astfel de securisme şi cu astfel de comportament, mergem mai departe. Este mare păcat că un deputat în România, în Europa, ameninţă cu moartea un primar de sector. Mi-a spus: «Ai intrat pe mâna mea, o să te termin. Mori de mâna mea, nu o să te las». Astea sunt cuvintele pe care mi le-a spus”, declara, la momentul respectiv, Robert Negoiță.

Sebastian Ghiță a respins acuzațiile. „Nu am mai vorbit cu domnul Negoiţă nici direct şi nici la telefon de foarte multe zile. Nu am avut niciodată legături de niciun fel. Ori a visat urât ieri noapte, ori l-a păcălit cineva aseară la telefon. Dacă te simţi ameninţat cu moartea, nu aştepţi 10 zile să reacţionezi. Oricând pot pune la dispoziţia jurnaliştilor listingul telefonului meu”, spunea fostul deputat.

Ulterior, Sebastian Ghiță a susținut că anumite declarații ale fostului director adjunct SRI, Florian Coldea, l-au făcut să se simtă vizat.

„Să spui despre un om, oricare ar fi, că va avea un destin tragic sunt cuvinte care nu au ce să caute în nicio dezbatere parlamentară. Mă simt vizat şi mă simt ameninţat. O să vorbesc cu avocaţii, nici nu ştiu ce să fac, ce măsuri de protecţie să-mi iau, aţi văzut ce s-a întâmplat în Londra, ce au făcut serviciile ruseşti. E evident o ameninţare la adresa mea şi mă tem, de aceea am şi fugit din România (…), că aşa se gândeşte: «Să-i băgăm pumnul în gură, să-l băgăm în celulă cu doi deţinuţi bătăuşi, să-l omorâm. Mai sunt alţi oameni care îmi vor răul? Nu am înţeles exact». Astăzi văd că public, nu pe ascuns, sunt ameninţat cu moartea”, declara, la momentul respectiv, Ghiță.

În decembrie 2016, Sevil Shhaideh a afirmat că, după nominalizarea sa ca premier, a primit mesaje de amenințare.

„Nu am fost pregătită pentru acest nivel de ură, pentru că eu am crescut aici, n-am avut niciodată un sentiment de nesiguranţă. Au fost mult mai multe lucruri, nu numai ameninţări cu moartea, au fost telefoane, au fost mesaje, am ajuns la un moment dat să ne speriem, eu, personal, şi soţul, când toate aceste mesaje au ajuns pe Facebook-urile copiilor şi apoi pe Facebook-ul soţului. Nu vreau să reproduc absolut nimic din ce am citit noi acolo, ca să nu dăm idei altora, dar nu este normal”, spunea el.

Traian Băsescu a declarat în 2016 că primea frecvent mesaje de amenințare. „Nu am făcut niciodată caz. Vă pun la dispoziţie telefonul meu mobil cu înregistrări, să vedeţi ameninţări zilnice: că o să ajungi în mormânt, că o să ajungi în coşciug… Nu ştiu cine m-a ameninţat. E un anonim care sună. Asta e viaţa. Nu mă impresionează astfel de poveşti. Am fost ameninţat. La un moment dat, sesizam instituţiile, primeam răspunsurile. Într-adevăr, se identificau cei care sunau, unii enervaţi, alţii că atâta minte aveau… Am ajuns să nu le mai iau în considerare”, spunea și Băsescu.

În 2017, Liviu Dragnea a susținut că ar fi fost vizat de o tentativă de asasinare. „Suntem într-un stat mafiot. Statul paralel este o mafie. Ştiu că s-a cercetat, mai departe nu ştiu. Da, dar nu pot să spun asta (cine i-a plătit). Da, un om foarte celebru în lume. Nu, nu mă gândesc la el (Soros). El se gândeşte la mine”, spunea Dragnea.

Ulterior, a detaliat: „La câteva zile după câștigarea alegerilor, am început să primesc amenințări prin tot felul de mijloace. (...) Într-o seară, în aprilie, lucrurile au mers mai departe decât mă așteptam. Eram într-un spațiu public, erau patru indivizi, cu haine închise la culoare...”.

În diferite perioade, Mihai Goțiu, Dumitru Pelican și Gabriela Firea au susținut că au primit mesaje de amenințare online sau au fost vizați de posibile acțiuni violente, inclusiv scenarii de tip accident rutier sau agresiuni.

În unele cazuri au fost depuse plângeri, în altele nu au fost prezentate dovezi suplimentare sau nu s-a mers mai departe cu proceduri judiciare.

Există, însă, și alte cazuri recente cu politicieni care au susținut că se tem pentru viața lor. Anul trecut, în noiembrie, președintele AUR, George Simion, a declarat că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și a semnalat că fațada sediului central al partidului a fost vandalizată. El a menționat că au fost depuse plângeri, însă susține că până în prezent nu au fost luate măsuri. Simion a mai spus că a solicitat oficial ca Serviciul de Pază și Protecție să îi asigure protecția, atât lui și familiei sale, cât și conducerii formațiunii politice.

Nicușor Dan, președintele României, și premierul Ilie Bolojan sunt alți politicieni care au primit amenințări cu moartea. Cei doi au fost vizați de mesaje online, iar poliția îi cercetează pe cei care le-au trimis.

La rândul ei, Diana Șoșoacă a declarat că primește numeroase amenințări și că a trecut de mai multe ori pe lângă moarte. Șefa SOS susține că doar intervenția divină a făcut posibil să scape din aceste situații.

„În ultimul timp, mesajele sunt: voi veni și îți voi tăia ție și soțului tău gâtul. O să te omor și pe tine, și pe copiii tăi. Ca avocat, am întâlnit cazuri ale unor scelerati care și-au pus în practică amenințările. Am înțeles că au existat emisiuni la TV în care s-a făcut o paralelă cu cazul asasinatului de la Arad și s-a atras atenția că este un avertisment și pentru mine. Am trecut pe lângă moarte de câteva ori în ultimul an. Poate doar Dumnezeu a fost cel care m-a scăpat. Mi s-a intrat în casă”, spunea Șoșoacă în 2021.