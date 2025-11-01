George Simion, amenințat cu moartea. Poliția Română a deschis un dosar penal

Președintele AUR, George Simion, acuză instituțiile din București că ignoră atacurile la adresa partidului și cere intervenția SPP pentru el, familia și colegii săi. Poliția Română a deschis un dosar penal pentru a investiga amenințările și subliniază că acționează „echidistant și imparțial, indiferent de apartenența politică”.

Potrivit comunicatului IGPR, în urma plângerii penale depuse de liderul AUR a fost constituit un dosar penal, iar verificările procedurale sunt derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru stabilirea împrejurărilor și identificarea persoanelor responsabile.

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, sâmbătă, că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor.

Instituţia a subliniat că nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă sau promovează ideologii extremiste, precizând că acţionează pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură.

Oficialii Poliţiei Române au reamintit că libertatea de exprimare este garantată de Constituţie, dar nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii, iar ameninţările reprezintă fapte grave, sancţionate conform Codului penal, cu pedepse de la 3 luni la un an de închisoare sau amendă.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că la nivelul instituţiei a fost înregistrată o plângere penală formulată de un partid politic, fiind întocmit un dosar penal în care se vor efectua cercetări conform prevederilor legale.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi că faţada sediului central al partidului său a fost distrusă, menţionând că a solicitat oficial intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie pentru siguranţa sa, a familiei şi a conducerii formaţiunii politice.