Copil vândut cu 7.000 de euro. Cum a fost pusă la cale tranzacția

Apar informații noi în ancheta privind cuplul din Gorj acuzat că și-a vândut copilul pentru 7.000 de lei. Conform datelor furnizate de anchetatori, mama minorului, care are acum 18 ani, ar fi fost exploatată sexual de concubinul său, un bărbat major, încă din perioada în care avea doar 15 ani.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, începând cu vara anului 2024, un bărbat, cercetat în cauză, de 21 de ani, ar fi transportat și adăpostit, în diverse locații, o femeie, cercetată și ea în cauză, de 18 ani, cu care se afla într-o relație de concubinaj de aproximativ 3 ani, obligând-o să practice prostituția în folosul lui material”, se arată în comunicatul emis de Poliția din Gorj.

Bărbatul care ar fi cumpărat copilul plănuia, potrivit anchetatorilor, să-l scoată din țară și îi făcuse deja un pașaport pentru acest scop. Individul a fost reținut, iar procurorii au emis o propunere de arestare preventivă pe numele celor doi părinți.

Părinții copilului, de etnie romă, împreună cu bărbatul în vârstă de 47 de ani care ar fi încercat să cumpere minorul pentru suma de 7.000 de euro, sunt cercetați penal pentru trafic de minori, fals în declarații și instigare la trafic de minori, infracțiuni pedepsite sever de lege.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția din Gorj, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a trei persoane vizate într-un dosar penal complex. Ancheta vizează fapte grave, printre care trafic de minori, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual, mărturie mincinoasă și instigare la trafic de minori, autoritățile precizând că investigațiile sunt în plină desfășurare.

Conform informațiilor transmise de autorități, în luna august 2025, un bărbat ar fi convins-o pe concubina sa să își transfere fiul nou-născut, în vârstă de doar trei săptămâni, către un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Femeia ar fi declarat în fals, la oficiul stării civile, că acest bărbat este tatăl copilului, informație ulterior consemnată în certificatul de naștere. Potrivit anchetatorilor, suma obținută din această tranzacție ilegală ar fi fost folosită de cei doi concubini pentru achiziționarea unui autoturism.

Potrivit anchetatorilor, la data de 28 august 2025, un bărbat de 47 de ani, în urma unei înțelegeri prealabile cu părinții biologici ai unui nou-născut, în vârstă de doar trei săptămâni, s-ar fi deplasat în județul Cluj, la o societate notarială, unde ar fi declarat în fals că este tatăl copilului. În baza acestei declarații, el ar fi fost împuternicit de către mama naturală să depună actele necesare pentru obținerea pașaportului minorului și scoaterea acestuia din țară, acțiune care a fost ulterior realizată prin documente oficiale falsificate.

Anchetatorii susțin că, folosind două procuri notariale obținute în acest context, bărbatul ar fi depus la Instituția Prefectului Gorj – Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, un set de documente ce conțineau date nereale, în baza cărora i-a fost eliberat un pașaport simplu pentru minor. Totul ar fi fost parte dintr-un plan menit să asigure transferul copilului în afara țării, în schimbul unei sume de bani, fără respectarea prevederilor legale privind tutela și adopția.

În urma cercetărilor, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, în colaborare cu procurorii DIICOT, au efectuat o percheziție la locuința bărbatului de 47 de ani, unde l-au găsit pe minor. Copilul a fost preluat de urgență de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Gorj, care a dispus plasarea sa într-un centru specializat de protecție.

Odată cu descoperirea minorului, autoritățile au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă, printre care documente, dispozitive de stocare a datelor și alte materiale ce pot susține acuzațiile formulate în dosar. În baza acestor elemente, la data de 30 octombrie 2025, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au dispus reținerea bărbatului, urmând ca instanța să decidă asupra propunerii de arestare preventivă.

În același timp, procurorii au formulat și o propunere de arestare preventivă în lipsă pentru cei doi concubini, părinții biologici ai minorului, implicați direct în tranzacția ilegală. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, precum și al jandarmilor din structurile teritoriale „Tudor Vladimirescu” Gorj și „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, care au participat la desfășurarea operațiunii.