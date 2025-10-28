Ryanair anunță o nouă politică de îmbarcare. Ce se schimbă începând cu 12 noiembrie

Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat noi schimbări importante în procedura de îmbarcare, care vor fi aplicate începând cu data de 12 noiembrie 2025. Măsurile fac parte dintr-un proces mai amplu de eficientizare a fluxului de pasageri și de reducere a întârzierilor la poarta de îmbarcare pe toate aeroporturilor europene.

Reprezentanții companiei spun că noul sistem va aduce mai multă claritate privind ordinea de urcare în avion și va reduce confuziile frecvente din rândul călătorilor. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice cu atenție instrucțiunile de pe biletul electronic și să ajungă la poartă din timp, pentru a evita eventualele neplăceri.

Ryanair precizează că modificările vor fi implementate treptat pe toate rutele sale europene, iar detaliile complete privind noile reguli vor fi comunicate pe site-ul oficial al companiei.

Pentru toate zborurile programate înainte de data de 12 noiembrie 2025, pasagerii Ryanair trebuie să finalizeze check-in-ul online cu cel puțin două ore înainte de plecare, fie pe site-ul oficial ryanair.com, fie prin aplicația mobilă a companiei. După completarea formalităților, aceștia pot alege între imprimarea cărții de îmbarcare pe o pagină A4 sau descărcarea versiunii digitale pe telefon.

Călătorii care dețin bilete Plus sau Flexi Plus și care și-au făcut rezervarea înainte de 14 august 2025 beneficiază de opțiunea de check-in gratuit la aeroport. De asemenea, Ryanair reamintește că, în lipsa unei alte informări, pasagerii care pleacă din Maroc sau Turcia trebuie să aibă asupra lor o copie tipărită a cărții de îmbarcare, întrucât varianta digitală nu este acceptată în aceste destinații.

Începând cu 12 noiembrie 2025, pasagerii Ryanair vor fi obligați să efectueze check-in-ul online exclusiv pe site-ul companiei, ryanair.com, sau prin aplicația mobilă, cu cel puțin două ore înainte de ora programată a zborului.

Cartea de îmbarcare digitală va fi disponibilă direct pe telefon, în aplicație, urmând ca versiunile tipărite să nu mai fie acceptate în aeroporturi începând cu 3 noiembrie 2025.

O excepție este valabilă pentru zborurile care pleacă din Maroc: pasagerii trebuie să finalizeze check-in-ul online, să obțină confirmarea pe mobil și apoi să se prezinte la ghișeul de check-in pentru emiterea biletului de îmbarcare tipărit, necesar la controlul de securitate și la poarta de îmbarcare.

Pasagerii care au achiziționat un loc alocat pot efectua check-in-ul online cu până la 60 de zile înainte de ora programată a zborului. Cei care nu au rezervat un loc plătit pot primi unul gratuit, însă doar dacă finalizează procedura de check-in online în intervalul cuprins între 24 și 2 ore înainte de decolare. După acest termen, sistemul nu mai permite efectuarea check-in-ului.

În cazul în care pasagerul nu finalizează check-in-ul online cu cel puțin două ore înainte de plecare, se va aplica taxa de check-in la aeroport, conform listei oficiale de tarife. O excepție este valabilă pentru clienții care au achiziționat pachetele Plus sau Flexi Plus înainte de data de 14 august 2025, aceștia având posibilitatea de a face check-in-ul gratuit direct la aeroport.

Este important de reținut că ghișeele de check-in se închid strict cu 40 de minute înainte de ora programată a zborului, cu excepția situațiilor în care compania transmite o notificare diferită. Pasagerii care nu finalizează formalitățile în acest interval riscă să fie refuzați la îmbarcare, fără posibilitatea de rambursare a sumei achitate.

Dacă optezi pentru verificarea online, ai la dispoziție două variante: Verificarea Express și Verificarea Standard, fiecare implicând un set de pași care trebuie urmați de pasageri.

Verificarea Express: Această opțiune presupune un proces rapid, dar include o mică taxă de £/€0,59. Pentru finalizare, trebuie:

să efectuezi plata menționată;

să introduci codul de referință al rezervării (PNR) și numele pasagerului (sau pasagerilor);

să trimiți o fotografie clară a documentului de călătorie – pașaport sau carte de identitate;

să înregistrezi un video în timp real, care să permită verificarea feței tale cu documentul de identitate;

să efectuezi o scurtă verificare biometrică de viață, executând acțiunile solicitate în timpul procesului;

să indici adresa ta de e-mail personală.

Pentru această variantă, procesul este mai simplu, dar poate dura puțin mai mult. Pașii necesari sunt:

completarea și semnarea Formularului de verificare;

transmiterea codului de referință al rezervării (PNR) și a numelui pasagerului (pasagerilor);

furnizarea unei fotografii a documentului de călătorie – pașaport sau carte de identitate;

indicarea adresei personale de e-mail.

Astfel, cei care doresc o validare rapidă pot alege varianta Express, în timp ce Verificarea Standard oferă o alternativă fără costuri suplimentare, dar cu un timp de procesare mai îndelungat, mai informează compania.