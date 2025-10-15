Social

Ryanair a lansat programul zborurilor de iarnă 2025, cu noi destinații, unele exotice

Ryanair a lansat programul zborurilor de iarnă 2025, cu noi destinații, unele exoticeMalaga. Sursa foto: Pixabay
Turiștii care își doresc să petreacă sărbătorile într-un climat mai blând au parte de vești bune. Compania aeriană low-cost, a lansat programul de zbor pentru sezonul de iarnă. În total, sunt disponibile 83 de rute, dintre care o reprezintă destinații introduse recent în ofertă, informează Ryanair.

Ryanair a lansat programul zborurilor de iarnă 2025: destinații noi în programul de zbor

Compania aeriană low-cost Ryanair a prezentat recent programul de iarnă 2025/2026, aducând vești bune pentru călători. Transportatorul va opera 83 de rute, dintre care 9 sunt destinații noi, care diversifică semnificativ opțiunile de zbor din sudul Spaniei.

Printre noutățile anunțate se numără orașe precum Pardubice, Ostrava și Brno din Republica Cehă, Bratislava, Lübeck și Münster (Germania), Stockholm Västeras (Suedia), Teesside (Anglia) și Varșovia.

Pe lângă aceste rute noi, Ryanair va suplimenta zborurile către destinații populare, precum Copenhaga, Dublin, Fez și Milano, în încercarea de a răspunde cererii tot mai mari.

Trump ar fi aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva regimului Maduro din Venezuela
Avionul care îl transporta pe Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz

Această extindere aduce o creștere de 7% a capacității companiei în Malaga în sezonul rece, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie la tarife accesibile, caracteristice companiei.

Malaga

Malaga. Sursa foto: Pixabay

Malaga devine un nod aerian și mai conectat, atât pentru turiști, cât și pentru localnici

Compania aeriană Ryanair va opera programul său de zboruri pentru sezonul de iarnă 2025/2026, în mare parte, cu ajutorul celor 15 aeronave de la baza din Malaga. Această extindere reflectă o investiție semnificativă de 1,5 miliarde de dolari, menită să susțină peste 6.800 de locuri de muncă locale și să stimuleze turismul în regiune pe tot parcursul anului.

Totuși, în ciuda acestei creșteri la nivel regional, Ryanair anunță o reducere de un milion de locuri din programul său general de zboruri de iarnă în Spania. Decizia vine ca urmare a majorării tarifelor percepute de operatorul aeroportuar AENA cu 6,62% și a unor măsuri de stimulare considerate ineficiente.

Potrivit companiei, aceste costuri suplimentare afectează viabilitatea economică a operării pe aeroporturile regionale, în ciuda angajamentului susținut de a oferi zboruri accesibile și de a impulsiona turismul local.

Zborurile din programul de iarnă 2025/2026 pot fi deja rezervate pe site-ul Ryanair, cu prețuri începând de la 24,99 euro pentru destinații cu plecare sau sosire în Malaga, valabile până la sfârșitul lunii martie 2026.

Ryanair extinde operațiunile de iarnă 2025 la Alicante cu zece rute noi

Ryanair va adăuga alte rute noi de pe aeroportul din Alicante, dintre care zece sunt complet noi. Printre destinațiile adăugate se numără Bratislava, Linz și Salzburg, Bydgoszcz și Rzeszow, Cardiff, Aberdeen, Stockholm Västeras, Smaland și Lanzarote, extinzând considerabil rețeaua companiei în Europa.

Alicante

Alicante. Sursa foto: Pixabay

Pe lângă noile rute, Ryanair va suplimenta frecvențele către destinații deja populare precum Milano, Marrakech, Budapesta și Edinburgh. Această extindere se traduce printr-o creștere cu 12% a capacității de transport pentru sezonul rece, oferind mai multă flexibilitate turiților pentru vacanțele de iarnă.

Majoritatea zborurilor vor fi operate cu cele 16 aeronave de pe aeroportul din Alicante, o destinație cunoscută pentru plajele sale frumoase cu ape limpezi și o viață de noapte vibrantă.

Investiția totală în infrastructura locală ridicându-se la 1,6 miliarde de dolari. Potrivit companiei, această dezvoltare contribuie la menținerea a peste 6.700 de locuri de muncă și stimulează turismul în regiune pe tot parcursul anului, potrivit comunicatului făcut de companie.

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

