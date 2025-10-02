Social

Compania aeriană low cost Ryanair schimbă modul de îmbarcare

Compania aeriană low cost Ryanair schimbă modul de îmbarcareSursa foto: photo360 | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Noul sistem digital de îmbarcare al Ryanair va fi disponibil în curând. Compania aeriană low-cost va elimina documentele de îmbarcare pe hârtie, iar pasagerii trebuie să le prezinte digital. Scopul acestei schimbări urmărește o experiență de călătorie „mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică”.

Schimbări importante la compania aeriană Ryanair

Așadar, Ryanair trece la un sistem exclusiv digital. De altfel, compania aeriană este prima care trece la metoda de îmbarcare complet fără hârtie pentru toate zborurile. Însă această mișcare a stârnit temeri în rândul unora dintre pasagerii, care ar putea avea dificultăți în accesarea unui card de îmbarcare digital.

Mai exact, există unele îngrijorări că acest nou sistem va cauza probleme pasagerilor în vârstă care nu dețin un smartphone sau nu se simt confortabil să folosească unul atunci când pleacă în vacanță.

Existat, de asemenea, întrebări cu privire la ce vor face călătorii dacă telefoanele lor rămân fără baterie, dacă nu au conexiune la internet sau dacă dispozitivul lor este furat sau pierdut.

Bashar al-Assad, tentativă de asasinat în Rusia. Informații despre starea fostului dictator al Siriei
La ce dată se renunță la documentele de îmbarcare pe hârtie

Ryanair a confirmat că, începând cu data de 12 noiembrie, nu vor mai fi acceptate permisele de îmbarcare pe hârtie. De la această dată, pasagerii trebuie să genereze o carte de îmbarcare în aplicația myRyanair de pe telefoanele lor.

Ryanair

Ryanair. Sursa foto: Arhiva EvZ

Nu va mai exista opțiunea de a descărca și imprima un formular de îmbarcare începând cu această dată, transmite compania.

Inițial, data pentru această schimbare a fost amânată din mai 2025 pentru 3 noiembrie. Apoi a fost amânată din nou până la 12 noiembrie, în încercarea de a reduce perturbările și de a asigura o tranziție mai ușoară pentru clienți.

Ce se întâmplă dacă nu dețin un smartphone

În cazul în care nu dețineți un smartphone sau dacă telefonul rămâne fără baterie, Ryanair a transmis că puteți solicita un permis de îmbarcare pe hârtie la ghișeele de check-in.

Compania a mai subliniat faptul că „nu se percepe nicio taxă” pentru acest document, însă s-a precizat că trebuie să fie făcut check-in-ul online în prealabil.

Mai mult, directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că noile reguli nu vor reprezenta o problemă pentru majoritatea clienților lor. El este convins că „aproape 100% dintre pasageri au smartphone-uri”, potrivit dailyrecord.co.uk.

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

