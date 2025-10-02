Compania aeriană low cost Ryanair schimbă modul de îmbarcare

Noul sistem digital de îmbarcare al Ryanair va fi disponibil în curând. Compania aeriană low-cost va elimina documentele de îmbarcare pe hârtie, iar pasagerii trebuie să le prezinte digital. Scopul acestei schimbări urmărește o experiență de călătorie „mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică”.

Așadar, Ryanair trece la un sistem exclusiv digital. De altfel, compania aeriană este prima care trece la metoda de îmbarcare complet fără hârtie pentru toate zborurile. Însă această mișcare a stârnit temeri în rândul unora dintre pasagerii, care ar putea avea dificultăți în accesarea unui card de îmbarcare digital.

Mai exact, există unele îngrijorări că acest nou sistem va cauza probleme pasagerilor în vârstă care nu dețin un smartphone sau nu se simt confortabil să folosească unul atunci când pleacă în vacanță.

Existat, de asemenea, întrebări cu privire la ce vor face călătorii dacă telefoanele lor rămân fără baterie, dacă nu au conexiune la internet sau dacă dispozitivul lor este furat sau pierdut.

Ryanair a confirmat că, începând cu data de 12 noiembrie, nu vor mai fi acceptate permisele de îmbarcare pe hârtie. De la această dată, pasagerii trebuie să genereze o carte de îmbarcare în aplicația myRyanair de pe telefoanele lor.

Nu va mai exista opțiunea de a descărca și imprima un formular de îmbarcare începând cu această dată, transmite compania.

Inițial, data pentru această schimbare a fost amânată din mai 2025 pentru 3 noiembrie. Apoi a fost amânată din nou până la 12 noiembrie, în încercarea de a reduce perturbările și de a asigura o tranziție mai ușoară pentru clienți.

În cazul în care nu dețineți un smartphone sau dacă telefonul rămâne fără baterie, Ryanair a transmis că puteți solicita un permis de îmbarcare pe hârtie la ghișeele de check-in.

Compania a mai subliniat faptul că „nu se percepe nicio taxă” pentru acest document, însă s-a precizat că trebuie să fie făcut check-in-ul online în prealabil.

Mai mult, directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că noile reguli nu vor reprezenta o problemă pentru majoritatea clienților lor. El este convins că „aproape 100% dintre pasageri au smartphone-uri”, potrivit dailyrecord.co.uk.